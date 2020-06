Walka o wyborców Krzysztofa Bosaka zaostrza się. Andrzej Duda nagle stał się przeciwnikiem nowych podatków rządu PiS

Andrzej Duda wcale nie jest takim zaślepionym socjalistą jak nam się wydaje? Jego wpis na Twitterze może świadczyć o tym, że to raczej wytrawny i wyrachowany gracz, który zamiast dać Polakom wolność gospodarczą, odbiera im pieniądze, żeby wmówić później, że coś im daje.

Podczas kampanii pięć lat temu Andrzej Duda uwiódł wiele osób manifestując postulaty z zakresu wolności gospodarczej. Podczas prezydentury zdjął maskę, podpisując masę niekorzystnych ustaw, wprowadzających kolejne podatki.

Teraz przed potyczką w II turze z Rafałem Trzaskowskim znów wraca do starej taktyki, żeby przejąć część młodego, świadomego i inteligentnego elektoratu Konfederacji i Krzysztofa Bosaka.

„Obciążenie wszystkich smartfonów opłatą (podatkiem) na rzecz ZAiKS (prawa autorskie twórców i artystów), byłoby moim zdaniem niesprawiedliwe i konstytucyjnie wadliwe. To, że masz smartfona jeszcze nie oznacza, że korzystasz z utworów” – napisał na Twitterze drżący o reelekcję prezydent.

— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) June 30, 2020

To posunięcie skomentował redaktor NCzas.com Adam Wojtasiewicz. „Widzicie teraz jaka jest prawda – oni dobrze wiedzą co jest szkodliwe, niesprawiedliwe i złodziejskie, ale robią to bo potrzebują kasy na przekupywanie prostych ludzi. Dopiero walka o głosy młodych i zorientowanych w gospodarce wymusza na nich zmianę przekazu. Obłudnicy” – ocenił.