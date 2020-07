Adamowicz jako naczelna zapiewajło podłej i obrzydliwej kampanii. Politycy PO oskarżają Dudę o bronienie pedofilów

Politycy PO wykorzystują tragedię rodziny do prowadzenia kampanii przeciwko Dudzie. Zarzucają mu bronienie pedofilów, po tym jak częściowo ułaskawił przestępce skazanego za czyny seksualne wobec własnego dziecka. Najbardziej podłym i wstrętnym komentarzem o sprawie popisała się Magdalena Adamowicz

Politycy PO oskarżają Andrzeja Dudę o bronienie pedofilów. Chodzi o to, że prezydent częściowo ułaskawił przestępcę skazanego za czyny seksualne wobec własnej córki. Doniosła o tym „Rzeczpospolita”. Sprawa została wyjaśniona przez Kancelarię Prezydenta.

„Postępowanie ułaskawieniowe w tej sprawie zostało zainicjowane prośbą o ułaskawienie złożoną przez osoby pokrzywdzone, które pojednały się ze skazanym. Decyzja Pana Prezydenta w tej sprawie była poprzedzona wnikliwą analizą sytuacji osób, których sprawa dotyczy, oraz pozytywnych rekomendacji zawartych w opiniach kuratora sądowego, sądów orzekających w obu instancjach oraz Prokuratora Generalnego, a także uzyskaniem dodatkowych informacji z sądu” – napisano w wyjaśnieniu.

Okazało się, że nie było gwałtu, skazany odbył już dawno karę, pogodził się z rodziną, która mu wybaczyła, a teraz chodzi jedynie o zniesienie zakazu zbliżania się, by rodzina mogła utrzymywać ze sobą jakieś kontakty. Sama ofiara jest już dorosła i chciałaby żyć dalej normalnie.

Sprawę jednak w wyjątkowo obrzydliwy i podły sposób postanowi wykorzystać w kampanii politycy PO i czego tam jeszcze, wspierający Trzaskowskiego. Wywlekli delikatne sprawy nieszczęsnej rodziny na światło dzienne i zaczęli wykorzystywać to do oskarżania prezydenta Dudy o chronienie pedofilów. Zrobiono to, gdy okoliczności sprawy były jasne.

Najpodlejszym, najbardziej obrzydliwym komentarzem popisała się Magdalena Adamowicz, która ze swego wdowieństwa zrobiła oręż, by dostać się do Parlamentu Europejskiego.

„Obrzydlistwo!! BIELANska Fabryka Ściemy na pełnych obrotach: media zarzucają Dudzie, że ułaskawił pedofila, który zgwałcił córkę – a Duda na wiecu nagle otoczony grupką malutkich dzieci! Są granice politycznej zgnilizny? #ObrońcaPedofili” – napisała na Twitterze komentując zdjęcie prezydenta Dudy, a wokół bawiące się dzieci.

Kolejnym wpisem błysnął ulubieniec Tuska Vincenty Rostowski. Na konferencji prasowej wystąpiła poseł Nowacka i poseł Grabiec również oskarżając prezydenta Dudę o bronienie pedofilów. Media społecznościowe zostały zalane komentarzami polityków PO oskarżającymi Dudę o chronienie pedofilów.

Na Adamowicz posypały się gromy i często niewybredne epitety. Tarcza ochronna w postaci wizerunku nieszczęsnej wdowy po prezydencie Adamowiczu już nie działa. Magdalena Adamowicz, europsołanka z namaszczenia PO, ściągnęła całe swe ugrupowanie do szamba.