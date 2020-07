Na antenie NCzasTV Artur Dziambor skomentował wyniki pierwszej tury. Jak podkreślił, Jarosław Kaczyński pomógł Platformie Obywatelskiej i przez to zabetonował stary układ POPiS-u.

W rozmowie z redaktorem naczelnym „Najwyższego Czasu” Tomaszem Sommerem poseł Konfederacji podkreślił, że rozczarowanie PSL-u wynikiem jego kandydata to wynik apetytu, jaki pojawił się u ludowców, kiedy poparcie dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej drastycznie spadało.

– Już się witali z gąską, tylko później Jarosław Kaczyński rzucił koło ratunkowe Platformie. Pozwolił jej wymienić kandydata. Musieli tylko nie wybrać za głupio, tak jak za pierwszym razem i jakoś to się pociągnęło – mówił.

Zdaniem polityka Konfederacji do wysokiego poparcia dla Rafała Trzaskowskiego przyczyniła się także TVP.

– Telewizja pomogła, zrobili wszystko, żeby cały lud zobaczył, że Duda to jest ten dobry a Trzaskowski to jest ten zły. Oczywiście ci, którzy uważali, że Duda jest ten zły, to musieli głosować na Trzaskowskiego i plan się powiódł. Znowu mamy POPiS na scenie. Super jest, wracamy do macierzy – dodał Dziambor.

– Już prawie było tak, że ten mur można było skruszyć, ale Jarosław Kaczyński na to nie pozwolił, ponieważ utrzymywanie tego układu jest w interesie, zarówno jednych, jak i drugich – ocenił polityk Konfederacji.

Źródło: NCzasTV