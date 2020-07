Hołownia poprze dziś Trzaskowskiego? Zapowiedzieli wspólną debatę o „ponadpartyjnej prezydenturze”

O godz. 15.15 Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia będą wspólnie rozmawiać o „ponadpartyjnej prezydenturze”. Czyżby wodzirej z „Mam Talent” chciał pomóc prezydentowi Warszawy?

„Dziś o godz. 15.15 wspólnie z Szymonem Hołownią będziemy rozmawiać o ponadpartyjnej prezydenturze. Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo na naszych profilach na Facebooku” – napisał na Twitterze Rafał Trzaskowski.

Jest to o tyle ciekawe, że Hołownia we wtorek ogłosił, że nie poprze oficjalnie żadnego z kandydatów na prezydenta. Jak widać Hołownia „nie popiera Trzaskowskiego” w ten sam sposób, w jaki Kidawa-Błońska „bojkotowała kampanię”.

Były wodzirej z TVN-u zapowiedział już bowiem, że zagłosuje „przeciwko Andrzejowi Dudzie”. Przedstawił też Trzaskowskiemu „czteropunktowe minimum bezpartyjnej prezydentury”.

– Po pierwsze, trzy weta: weto demokratyczne, weto zielone, weto samorządowe – wymieniał Hołownia. – Drugim warunkiem jest zatrudnienie w Kancelarii Prezydenckiej na ważnych stanowiskach czterech pracowników spoza partii politycznych. Trzecim warunkiem jest wniosek do NIK o kontrolę legalności, gospodarności w spółkach – dodał.

No, a Rafał Trzaskowski oczywiście jest na „tak”. – Panie Szymonie, we wszystkim się z panem zgadzam i te postulaty będą częścią mojego programu – twierdzi prezydent Warszawy.

Och jak słodko. Dwaj kandydaci którzy się ostali robią co mogą, by zagarnąć elektorat swoich przeciwników. Tylko czekać, aż Duda i Trzaskowski będą bili się o to, kto stanie na czele Marszu Niepodległości i następnej parady równości…

Źródło: RMF 24