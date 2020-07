Lewacka cenzura dosięgnie wszystkich. Należąca do Amazon platforma zawiesza konto Donalda Trumpa

Należący do Amazona serwis streamingowy Twitch, który specjalizuje się głównie w strumieniowaniu gier, poinformował że postanowił zawiesić kanał Donalda Trumpa za złamanie zasad platformy odnośnie tzw. „mowy nienawiści”. Chodzi o dwa zamieszczone ostatnio przez prezydenta materiały, jeden to retransmisja wystąpienia Trumpa podczas kampanii prezydenckiej w 2015 r., kiedy mówił on, że Meksyk wysyła przez granicę z USA narkotyki, gwałcicieli i przestępców. Oczywiście chodziło o to, że wśród imigrantów znajdują się przestępcy, gwałciciele, etc. co jest zgodne z prawdą. Drugi to nagranie z niedawnego wiecu prezydenta w Tulsie, kiedy polityk sugerował, że „Latynosi włamują się do domów kobiet o godz. 1 nad ranem”.

„W serwisie Twitch mowa nienawiści jest zabroniona. Dlatego, zgodnie z naszą polityką, kanał prezydenta Trumpa został tymczasowo zawieszony na platformie, a krzywdzące komentarze usunięte” – powiedziała w oświadczeniu rzeczniczka Twitcha. Tzw. „mowa nienawiści” to tylko i wyłącznie narzędzie do cenzurowania wszelkich prawicowych i konserwatywnych treści.

Firma nie sprecyzowała jednak, jak długo kanał prezydenta pozostanie zablokowany.

Decydując się na zawieszenie konta Trumpa, Twitch poszedł o krok dalej niż inne media społecznościowe, które blokują lub oznaczają jedynie poszczególne treści zamieszczane przez prezydenta. I tak np. Twitter oznaczył już kilka postów Trumpa jako „niewiarygodne”, „zmanipulowane” lub „gloryfikujące przemoc”. Snap postanowił, że przestanie promować prezydenckie konto na Snapchatcie. Reddit z kolei zadecydował o zawieszeniu forów należących do sympatyków Trumpa.

Cenzorska Akcja Twitcha to część działań, które podejmują wielkie amerykańskie firmy internetowe, by pomóc Demokratom wygrać wybory prezydenckie. Jeff Bezos od dawna walczy z Donaldem Trumpem. Powodów jest wiele, a jednym z nich jest polityka migracyjna prezydenta. Amazon, którego założycielem i jednym z głównych udziałowców jest Bezos, chce mieć jak najtańszych pracowników.

Zależy mu więc na stałym napływie imigrantów, którym można mniej płacić. Prawica i konserwatyści popełnili wielki błąd pozwalając na to, by media społecznościowe i giganci internetowi w dowolny sposób decydowali o debatach w przestrzeni publicznej. Nie przewidzieli, że cenzurę wprowadza nie urzędnicy, tylko wielkie, powiązane z Demokratami korporacje.

Big tech companies are systematically silencing voices on the right from their platforms whilst they give voices on the left a free ride.

This censorship for "wrongthink" is a dangerous attack on free speech and must be stopped.

— Leave.EU (@LeaveEUOfficial) June 30, 2020