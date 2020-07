Stanisław Żółtek w dobrym nastroju: „Obok mnie żona i piękne kobiety. Mężczyźni też, ale ja nie z tej opcji”

Stanisław Żółtek ma całkiem dobry humor po wyborach, choć nie udało mu się zdobyć nawet 0,5 proc. Wolnościowy polityk zdaje się jednak dostrzegać same plusy.

– Przed nami piękna przyszłość, niebo błękitne nad nami, małżonka obok mnie i piękne kobiety. Nie ma się co żalić na życie. Mężczyźni też są z nami, ale ja nie z tej opcji – powiedział po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów kandydat na prezydenta Stanisław Żółtek.

– Mimo tego, że w Internecie zabłysnęliśmy, zdajemy sobie sprawę, że to Internet, a większość tych ludzi nie chodzi na wybory – powiedział.

Żółtka nie zadowala jego wynik, ale nie patrzy wstecz i już myśli o wyborach do Parlamentu Europejskiego.

– Między innymi po to wystawiono mnie na kandydata na prezydenta, żeby stworzyć partię, która wejdzie do Parlamentu Europejskiego i będzie silna – powiedział.

Żółtek liczy też na współprace z bliskim mu ideowo prawicowym blokiem – Konfederacją.

– Wynik niesie nadzieję na przyszłość jeśli chodzi o organizacje wolnościową, która czy to samodzielnie, czy we współpracy z Konfederacją uzyska dobry wynik do parlamentu i od strony parlamentu będziemy zmieniać Polskę – twierdzi.

– Traktujemy to jako pierwszy krok do szybkiego zdobycia wpływu na politykę Polski, wewnętrzną i zewnętrzną. Myślę, że więcej uzyskaliśmy niż spodziewaliśmy się od takiego startu od zera – dodał.

Jednocześnie Żółtek zapewnia, że jego planem naprawdę było zostanie prezydentem już w I turze. No cóż, niewiele brakowało… Jakichś 51 proc.

Źródło: Polsat News