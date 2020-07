Szaleńcy i barbarzyńcy w natarciu. Jezus w zabytkowej katedrze jako murzyn z Jamajki

Zabytkowa katedra St. Albans w Anglii wystawi w swych wnętrzach przeróbkę dzieła Leonarda da Vinci „Ostatnia Wieczerza”. Jezus Chrystus zostanie w niej pokazany jako murzyn z Jamajki.

Upadlanie się i podporządkowywanie lewackiej politpoprawności nie ma na Zachodzie już granic. Teraz Kościół Anglikański korzy się przed rasistowskim i marksistowskim ruchem murzynów BLM. W Katedrze St. Albany zainstalowany zostanie malowidło „Ostatnia Wieczerza” autorstwa Lorny May Wadsworth. To nie jest kopią dzieła Leonarda da Vinci tylko jej przeróbka. Chrystus w tym malunku przedstawiony jest jako murzyn. Modelem był czarnoskóry Jamajczyk. Malarka zadbała tez o to, by apostołowie byli zróżnicowani etnicznie i rasowo. Malowidło znajdzie się na głównym ołtarzu katedry

Dziekan katedry Jeffrey John w rozmowie z „Times” wprost odwołuje się do rasistów z Black Lives Matter. – Kościół nie ma specjalnej pozycji, by głosić o sprawiedliwości, rasie lub innych sprawach, ale może tylko o naszej wierze, która uczy, że wszyscy jesteśmy jednakowo stworzeni na obraz Boga i że Bóg jest Bogiem sprawiedliwości – mówi kleryk. – Życie czarnych ma znaczenie, dlatego zamieniliśmy nasz Ołtarz Prześladowanych w przestrzeń do refleksji i modlitwy w środku której jest obraz Lorny (autorki obrazu z Jezusem murzynem – przyp.red.).

Wadsworth powiedziała, że ​​celem malowania Jezusa jako czarnego człowieka było „zakwestionowanie zachodniego mitu, że ma jasne włosy i niebieskie oczy”. – Moje przedstawienie go jest równie dokładne, jak pomysł, że wyglądał jak Florentczyk – stwierdziła nawiązując do arcydzieła Leonarda Da Vinci.

Kościół Anglikański nie ustaje w schlebianiu i podporządkowywaniu się marksistom i rasistom spod znaku BLM. Niedawno arcybiskup Canterbury Justin Welby stwierdził, że Kościół na Zachodzie powinien zrewidować to w jaki sposób pokazywany jest Chrystus.

Wadsworth może sobie malować co chce, ale pomysl, by w zabytkowej katedrze pokazywać wmontować w ołtarz jakieś współczesne politpoprawne malunki jest aktem upadlania się i barbarzyństwa. Nie ma wątpliwości, że jeśli tak dalej będzie postępować szaleństwo, to wszystkie zabytkowe obrazy, rzeźby, witraże w kościołach zastąpią „dzieła” współczesnych barbarzyńców z rasistowskich i lewackich ruchów jak BLM.