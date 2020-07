Trzaskowski będzie niepocieszony. Śpiewak wygrywa w sądzie i dalej pisze o ekipie reprywatyzacyjnej

Jan Śpiewak wygrał proces „ze znanym adwokatem Jackiem Dubois”. Działacz miejski przedstawił kulisy sprawy na Facebooku.

„Miło mi poinformować, że wygrałem proces ze znanym adwokatem Jackiem Dubois. Poszło o sformułowanie „dzika reprywatyzacja”. Dubois wytoczył mi proces karny, który przewiduje sankcję nawet roku więzienia” – napisał na Twitterze Jan Śpiewak.

Poszło o wpis w Internecie

„Poszło o wpis, który popełniłem po aresztowaniu burmistrza Włoch za przyjęcie 200 tysięcy złotych łapówki. Okazało się, że Dubois reprezentuje byłego współpracownika Rafała Trzaskowskiego. Wcześniej Trzaskowski wynajmował kancelarie Dubois do walki z Komisją Weryfikacyjną. Wydało mi się to oczywistym konfliktem interesów co skomentowałem tutaj na profilu” – naświetla sytuację działacz.

Sąd Rejonowy stwierdził, że: „Nie ulega wątpliwości, iż temat reprywatyzacji nieruchomości warszawskich jest temat wzbudzającym zainteresowanie szerokiej opinii publicznej. Pojawiające się na przestrzeni lat doniesienia o rozlicznych nieprawidłowościach oraz wątpliwej prawnie i etycznie postawie niektórych uczestników procesu reprywatyzacyjnego, uczyniły kwestię reprywatyzacji warszawskiej szczególnie interesującą dla opinii publicznej. Uczestnicy tego procesu, zwłaszcza podmioty profesjonalne, muszą się zatem liczyć ze zwiększonym zainteresowaniem opinii publicznej ich działalnością, a także z tym, iż działalność może zostać poddana negatywnej ocenie”.

Debois naruszył zasady etyki adwokackiej?

„Wobec Dubois złożyłem wniosek o możliwości popełnienia deliktu dyscyplinarnego. Sprawa jest rozpatrywana właśnie przez łódzkiego rzecznika sądu dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej. Dubois jednocześnie mnie oskarżał i był pełnomocnikiem Macieja Domżały i firmy deweloperskiej Radius, co jest ewidentnym złamaniem zasad etyki. O Domżale i jego związkach z zorganizowaną przestępczością wiele tutaj już pisałem (m.in o jego wycieczce z połową Pruszkowa do USA, czy wspólnych biznesach z Janem L. ). Radius jest firmą deweloperską ze związkami z rosyjskimi oligarchami, którzy znajdują się w najbliższym otoczeniu Władymira Putina. Dubois przegrał również tę sprawę dla swoich kontrowersyjnych klientów”.

„Jednocześnie wielokrotnie Dubois naruszał moje dobra osobiste w liberalnych mediach. W tekście Wyborczej mówił o mnie tak: ‚Adwokat Jacek Dubois przyznaje, że zasypywanie pozwami może być formą wyciszenia ludzi walczących o słuszne sprawy. Ale apeluje, by w tym przypadku oddzielić ograniczenie krytyki od nierzetelności i karierowiczostwa. Pan Śpiewak jest jedną z najbardziej nierzetelnych osób, jakie spotkałem w życiu publicznym. Posługuje się fałszem. Rozpowszechnia nieprawdziwe informacje i mimo przedstawienia mu dowodów powiela nieprawdę.’ To również bardzo poważne złamanie zasad etyki adwokackiej” – twierdzi śpiewak.

To nie koniec konfliktu

Długi wpis działacz miejski postanowił zakończyć dalej zaogniając konflikt pomiędzy nim, a Debuisem.

„Podsumujmy Dubois jest:

– sędzią Trybunału Stanu z polecenia Platformy Obywatelskiej

– pełnomocnikiem Artura W. wpływowego członka PO, zausznika Marcina Kierwińskiego i współpracownika Rafała Trzaskowskiego

– jego kancelaria walczy z Komisją Weryfikacyjną na zlecenie Rafała Trzaskowskiego

– jest pełnomocnikiem warszawskiego dewelopera o związkach z zorganizowaną przestępczością i rosyjskimi oligarchami

– chce zrobić ze mnie przestępcę, bo wytknąłem mu, że jego kancelaria zarabiała krocie na warszawskiej reprywatyzacji, a jego były wspólnik senator Pociej przepchnął przez parlament korzystną dla mafii reprywatyzacyjnej ustawę o odszkodowaniach

Czego nie rozumiecie? Wszystko jest jasne.

W mojej ocenie Dubois naruszył bardzo mocno zasady etyki adwokackiej i liczę na to, że łódzkie ORA doprowadzi do jego wykreślenia z listy warszawskich adwokatów (nadzieją matką głupich). Dubois hańbi zawód adwokata i mam nadzieję, że palestra jak najszybciej oczyści się z takich osób” – napisał.