Trzaskowski przedstawia drugi punkt z „piątki Bosaka”. Kwota wolna od podatku ma wynosić 30 tysięcy złotych

Rafał Trzaskowski przedstawił w środę 1 lipca drugą propozycję z tzw. piątki Bosaka dla gospodarki. Wcześniej powtórzył pierwszą obietnicę Konfederacji dotyczącą wetowania wszystkich ustaw podnoszących podatki lub wprowadzających nowe.

Trzaskowski w Szczecinku podkreślił, że prezydent Rzeczypospolitej musi wychodzić z konkretnymi inicjatywami, które mogą pomóc obywatelom. – Przedłożę projekt ustawy, który zwiekszy kwotę wolną od podatku – ustawy „Wszystko na rękę” – zadeklarował.

– Dzisiaj system podatkowy w Polsce nie jest sprawiedliwy i niestety osoby, które najmniej zarabiają, często są obciążone podatkami ponad miarę i właśnie ustawa „Wszystko na rękę” ma im pomóc, a mianowicie wszyscy, którzy zarabiają do 30 tys. zł będą po prostu zwolnieni z podatku, czyli osoby, które dzisiaj otrzymują płacę minimalną nie będą płacić podatku. Natomiast osoby, które mają dochód między 30 a 65 tys. zł – ta kwota wolna od podatku będzie wynosiła 8 tys. zł – mówił kandydat Koalicji Obywatelskiej.

Oznaczałoby to wzrost kwoty wolnej także dla osób zarabiających między 30 a 65 tysięcy złotych, dla których wynosi ona obecnie 3 tysiące. To już druga propozycja Trzaskowskiego wprost z „Piątki Krzysztofa Bosaka”. Przypominamy, że pozostałe propozycje to:

– Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców ;

– Obniżenie stawki VAT na żywność ;

– Usunięcie zbędnej biurokracji i uproszczenie przepisów.

Źródło: PAP/NCzas