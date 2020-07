Tusk do Konfederacji: „My chcemy z wami wygrać, PiS chce was zniszczyć”

Trwa walka o wyborców Krzysztofa Bosaka i Konfederacji. Do dyskusji włączył się były premier Donald Tusk, który przekazał prawicy ostrzeżenie przed II turą.

Liderzy Konfederacji oświadczyli, iż nie poprą Andrzeja Dudy, ani jego konkurenta w II turze wyborów. Walkę o nakłonienie polityków Konfederacji o poparcie toczą jednak politycy i dziennikarze związani z PiS oraz opozycją.

Walka toczy się również o wyborców Konfederacji. Ci mają do wyboru głosowanie za dotychczasowym układem – tj. Dudą, za zabraniem PiS prezydenta – czyli Rafałem Trzaskowskim, oraz pozostanie w domach lub oddanie nieważnego głosu.

Do sprawy odniósł się były premier Donald Tusk. Tusk wskazał, że jego obóz z Konfederacją chce tylko wygrać przy kolejnych wyborach parlamentarnych, natomiast PiS chce prawicę zniszczyć.

– Do wyborców Konfederacji. Różni nas prawie wszystko, dlatego będziemy chcieli z Wami WYGRAĆ. Z PiS-em wiele Was łączy, dlatego będą chcieli Was ZNISZCZYĆ. Są w tym naprawdę nieźli – napisał Tusk.

Na ten sam problem wskazywał adwokat Tuska, były kolega partyjny Krzysztofa Bosaka – Roman Giertych.

– Pierwszym celem PiS, po utrwaleniu swej władzy poprzez zwycięstwo Andrzeja Dudy, będzie zniszczenie Was. I zrobią to wszelkim środkami z wykorzystaniem prokuratury i służb specjalnych. Nie łudźcie się. Jako będący na prawo od PiS jesteście dla nich, tak jak kiedyś LPR, największym zagrożeniem – zauważył były wicepremier.

– Zagłosujcie na Trzaskowskiego, mimo, że się z nim totalnie nie zgadzacie. Wybierając kapitana statku na którym mielibyście płynąć i mając jedynie alternatywę: członek sekty lub przeciwnik osobisty, kogo byście wybrali? Statek dowodzony przez Waszego przeciwnika może dopłynąć w najgorszym razie do portu, którego byście nie chcieli. A statek kierowany przez członka sekty łatwo może pójść na dno. Jak pisał ks. Piotr Skarga. „Cóż ci człowieku z tego, że swoje tobołki ocalisz, gdy łódź na której siedzisz na dno pójdzie?” – prosił prawicę mec. Giertych.

Sam Rafał Trzaskowski obiecał, że jako prezydent zawetuje wszelkie ustawy podnoszące podatki lub wprowadzające nowe obciążenia fiskalne.

