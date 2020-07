Anglikanie gotowi uznać, że Pan Jezus był Murzynem. Dlaczego nie ma kary na głupotę?

Zarządzający katedrę Saint Alban w Hertfordshire w północnym Londynie postanowili w ten sposób złożyć „specjalny hołd czarnej społeczności”. Zamiast tryptyku przedstawiającego Narodzenie Pańskie pojawił się obraz Ostatniej Wieczerzy, z czarnymi apostołami i Panem Jezusem.

Obraz ten powstał w 2009 roku. Namalowała go Lorna May Wadsworth inspirowana słynną Ostatnią Wieczerzą Leonarda da Vinci. Za model Jezusa posłużył jej Jamajczyk. Dziekan katedry opowiada o ekspiacji Kościoła.

Artystka z kolei uważa, że Jezus prawdopodobnie miał rysy z Bliskiego Wschodu, ale „przez stulecia europejscy malarze tradycyjnie malowali Chrystusa na swój obraz” . Jej obraz miałby więc zadanie kwestionowania „zachodniego mitu o Jezusie z jasnymi włosami i oczami”.

W ubiegłym tygodniu arcybiskup Canterbury, głowa Kościoła anglikańskiego, opowiedział się za przedstawianiem Chrystusa na tyle różnych sposobów, na ile istnieje kultur i języków.

