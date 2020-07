Cicha ofensywa ideologii LGBT trwa. Bosak: minister ustawił afiszowanie homoseksualizmu na równi z wyznawaniem wiary

W związku z nieprawidłowościami „dotyczącymi występowania na przestrzeni ostatnich lat nagannych zjawisk przemocy, mobbingu, molestowania i molestowania seksualnego wobec studentów i pracowników w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, pozwalam sobie przekazać następujące informacje” – pisze minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Postanowienia dokumentu oburzyły Krzysztofa Bosaka, który jego treść nazwał „cichą ofensywą LGBT”.

Co postanowił Murdzek w piśmie do Bodnara? „Powzięte informacje skłoniły mnie do skierowania pisma do rektorów uczelni publicznych i niepublicznych tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki, w którym zwróciłem uwagę Państwa Rektorów na szereg okoliczności, w tym na konieczność traktowania wszystkich przedstawicieli społeczności akademickich, studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz innych pracowników uczelni w sposób licujący z najwyższymi standardami etycznymi i moralnymi oraz poszanowanie osobistych praw, swobodę wyrażania własnych przekonań, wiary, orientacji i systemu wartości” – czytamy w dokumencie.

Dla Krzysztofa Bosaka to nic innego jak przemycenie lewackich idei na grunt wyższych uczelni.

„Cicha ofensywa ideologii LGBT na poziomie akademickim trwa w najlepsze. Minister w tym piśmie ustawił afiszowanie homoseksualizmu na równi z wyznawaniem wiary. Pewnie przy okazji uważa się za konserwatystę. To dowód całkowitego pomieszania pojęć” – skomentował ministerialne postanowienia poseł Konfederacji.

Bosak zauważył, że PiS i w tym aspekcie przejawia lewicowe ciągoty, mieniąc się jednocześnie formacją prawicową dla zwiedzenia wyborców.

„Oto jaki jest efekt obsadzania administracji kadrami bez dobrej formacji ideowej. Minister @wmurdzek rządu PiS afirmuje lewicowy język ideologiczny w oficjalnych pismach: ‚Wszelkie formy dyskryminacji’, ‚równe traktowanie’, ‚swoboda wyrażania orientacji” – czytamy w kolejnym wpisie polityka Konfederacji.