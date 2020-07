Czarnogóra na równi pochyłej. Parlament zezwala na związki cywilne par homoseksualnych

Czarnogóra wkroczyła na równię pochyłą. Kraj ten zezwolił na cywilne związki par homoseksualnych. Dla uspokojenia społeczeństwa twierdzi się, że „prawo do adopcji dzieci” przez takie pary będzie nadal zabronione.

To już przerabiały inne kraje. Wiadomo jednak, że robienie w tej materii ustępstw, tylko lobby LGTB ośmiela do kolejnego „etapowania” społeczeństwa. Problem posiadania dzieci i tak się tu pojawi. Jak się nie zgodzi parlament, to wykorzystają sądy i rozmaite precedensy prawne (adopcje zagraniczne, casus dzieci z rozbitych małżeństw heteroseksualnych itp.).

Parlament Czarnogóry przyjął ustawę w środę 2 lipca. „Za” głosowało 42 z 81 deputowanych. Rok temu te pomysły udało się jeszcze odrzucić. W Podgoricy działacze LGBT organizowali wtedy nawet demonstracje.

Teraz przedstawiciele lobby LGTB mówią o historycznym momencie. „Zrobiono duży krok w kierunku równości, ale droga do prawdziwej równości wciąż przed nami” – mówił Jovan Ulicevic, dyrektor stowarzyszenia Spektra zrzeszającego osoby transpłciowe. To pokazuje, że środowisko LGTB traktuje swoje „małżeństwa” cywilne tylko jako pewien walki i na tym się nigdy nie kończy.

Ustawa przyznaje parom homoseksualnym wchodzącym w „związek cywilny” wszystkie prawa małżeństw heteroseksualnych, z wyjątkiem adopcji dzieci. Rząd zawarł taki wyjątek, by uzyskać szersze poparcie dla tego pomysłu Czarnogórców i zmniejszyć skalę społecznych sprzeciwów.

45% Czarnogórców jest zdecydowanie przeciw oszukiwaniu natury i przyznawaniu praw małżeńskich społeczności LGBT. Czarnogóra od 2012 r. negocjuje przystąpienie do Unii Europejskiej i pewnie liczy, że przy okazji uzyska wsparcie rozmaitych euro-gejów.

Źródło: AFP/ Le Figaro