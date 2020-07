Muzeum czy meczet? Turcja decyduje 2 lipca o przyszłości Hagia Sophia

Hagia Sophia została zbudowana w VI wieku. Koronowano tu cesarzy wschodniego cesarstwa. Jest wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest też jedną z głównych atrakcji turystycznych w Stambule.

Była już przekształcona w meczet po zdobyciu Konstantynopola przez Turków w 1453 r. W 1935 r. zwolennik okcydentalizacji i świeckiej republiki Mustafa Kemal Attaturk „ofiarował ją ludzkości” i przekształcił w muzeum.

Rada Stanu analizuje wniosek kilku stowarzyszeń z prośbą o przywrócenie świątyni statusu meczetu. Według państwowej agencji prasowej Anadolu decyzja może zapaść jeszcze dzisiaj, a najpóźniej w ciągu 15 dni.

Zaniepokojenie zamianą Hagia Sofia w meczet wyraziły m.in. Stany Zjednoczone. 1 lipca wezwały Turcję, by nie zmieniała statusu świątyni. Irytuje to też Ateny i kilka innych stolic, związanych głównie z prawosławiem.

„Wzywamy władze tureckie do dalszego zachowania Hagia Sophia jako muzeum, co pokaże ich zaangażowanie w poszanowanie tradycji kulturowych i bogatej historii, która ukształtowała Republikę Turecką” – ocenił amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo.

Jednak Erdogan, który odnosi się z nostalgią do czasów Imperium Osmańskiego, kilkakrotnie opowiadał się za przebudową muzeum na meczet. W ubiegłym roku Rada Stanu zezwoliła już na przekształcenie w meczet bizantyjskiego kościoła Chora w Stambule, co niektórzy postrzegali jako test przed podobnymi krokami wobec Hagia Sophia.

Hagia Sophia: #Turkey to rule today on turning site into mosque. #HagiaSophia holds immense religious, spiritual & political significance inside & outside Turkey; 1,500 year history. #UNESCO World Heritage Site … https://t.co/boaZzxOm57 pic.twitter.com/wTUcI5GxDE

— Euripides L Evriviades 🇨🇾🇪🇺 (@eevriviades) July 2, 2020