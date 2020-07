Na czym najczęściej oszukują w UE? Konina zamiast wołowiny, podrabiane oregano…

Sektorem, w którym dochodzi do największych oszustw klientów, okazuje się sektor spożywczy. „Wałki” robi się na takich produktach, jak oliwa z oliwek, ryby, mięso, owoce i warzywa, orzechy, czy przyprawy. Jak wygląda najczęstsze oszukiwanie w krajach UE?

Kancerogenna oliwa z oliwek z domieszkami, nie całkiem „naturalne” soki jabłkowe, tuńczyk z dodatkiem azotynów, itd. Z takimi oszustwami walczy teoretycznie Europol, OLAF, czy Eurojust, a od 2015 roku także unijna sieć ds. fałszowania żywności – EU Food Fraud Network (FFN)

Oliwa niesprawiedliwa

Raport FFN pokazuje wiodące kierunki i obszary nadużyć. Pierwsze miejsce zajmują oleje i oliwa. Nawet ta z „pierwszego tłoczenia” nie zawsze spełnia normy jakości. Rok temu dochodzenie Europolu ujawniło sieć dystrybucji, która doprawiała oliwę chlorofilem, beta-karotenem i olejem sojowym.

We Francji kontrole DGCCRF (Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji, Konsumpcji i Zwalczania Nadużyć Finansowych) ujawniła, że prawie połowa oliwy z oliwek (48%) nie była tylko oliwą. Z kolei olej palmowy importowany z Ghany zawierał składniki rakotwórcze.

Ryby

Coraz gorzej z rybami morskimi. Te mrożone są z dodatkową ilością lodu, ale też z niedozwolonymi dodatkami, jak azotyny. W ostatnich latach w filety z tuńczyka wstrzykiwano owe azotyny jako środek konserwujący i utrzymujący czerwony kolor. W ten sposób ryby nadające się do konserw trafiają nawet jeszcze na stragany. We Francji, wspomniany DGCCRF stwierdził, że połowa ryb i ich przetworów ma jakieś anomalie.

Mięso

W tej dziedzinie drobne oszustwa polegają na zastępowaniu w produktach wołowiny wieprzowiną, a czasem koniną. Na początku tego roku Europol zlikwidował „czarnorynkowy” handel mięsem końskim nienadającym się do spożycia w Hiszpanii. Fałszowano tam paszporty koni. Kilka takich spraw prowadzonych jest we Włoszech, Hiszpanii, Belgii i Francji. Pod koniec kwietnia Holandia przechwyciła „podrobioną” koninę u siebie.

Owoce

Owoce i warzywa to ciągle zbyt wiele pestycydów. Na początku roku Europol skonfiskował ponad 1300 ton niedozwolonych środków ochrony roślin. Oszukuje się też na rzekomych produktach „bio”. Włoskie soki z rzekomo naturalnie uprawianych jabłek okazały się „przekrętem”.

Drób

Drób to problemy z salmonellą. Od początku roku w Europie zgłoszono już prawie 80 zastrzeżeń wobec importowanego mięsa drobiowego. Niestety, głównie z Polski… Częste oszustwa to także błędne etykietowanie drobiu i wypisywanie, że np. jajka pochodzą od kur z „wolnego wybiegu”, etc.

Przyprawy

Poza tym oszukuje się też na przyprawach. Niezapowiedziane kontrole Wielkiej Brytanii ujawniły, że szafran importowany z Hiszpanii jest zmieszany ze składnikami niespożywczymi. Guardia Civil zajęła 87 kg szafranu o wartości 783 000 euro. Raport wymienia również fałszowanie oregano.

Alkohole

W przypadku alkoholi wykryto podrabianie marek i roczników wina. Te formy oszustw spadają. Fałszowanie alkoholu było niegdyś na miejscu 4, teraz spadło na 9. Trzeba też uważać na spleśniałe orzechy. Duże partie orzeszków ziemnych, pistacji, orzechów laskowych, migdałów lub sezamu są regularnie przechwytywane i odsyłane z granic UE, np. z powodu zbyt wysokiej zawartości aflatoksyn.

Poza tym obyśmy tylko zdrowi byli…

Źródło: Le Parisien