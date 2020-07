Sławomir Mentzen jak walec rozjeżdża PiS. „Do jasnej cholery, nie kłamcie!”

Sławomir Mentzen na swym Facebooku odniósł się do słów posła PiS, który w TVP Info stwierdził, że polityk Konfederacji popiera pomysły gospodarcze partii rządzącej. Takiej odpowiedzi się nie spodziewał!

– Poseł PiS w TVP stwierdził, że Sławomir Mentzen „niejednokrotnie chwalił PiS za to co robimy, chwalił wprowadzane przez PiS rozwiązania podatkowe”. Bezczelni są panowie z PiS i zuchwali – zaczyna Mentzen.

I dodaje, że być może nie był dość klarowny w swych wypowiedziach przez ponad 4 lata „dojnej zmiany”, więc powtarza wszystkie wady rządów pseudo-prawicy w Polsce w mocnym wpisie.

Rząd PiS jest tragedią

– Rząd PiS jest prawdziwą tragedią dla polskiej gospodarki. Doprowadziliście najpierw do zatrzymania, a następnie od odwrócenia transformacji polskiej gospodarki. Przestaliśmy iść w kierunku wolnego rynku, zaczęliśmy wracać do PRL – pisze Mentzen.

– Wprowadziliście nas na drogę grecką, prowadzącą do olbrzymich wydatków socjalnych i wysokich podatków. Zabijacie w ludziach przedsiębiorczość i zaradność, wmawiacie im, że powinni liczyć na zasiłek zamiast na siebie – dodaje polityk.

– Podnosicie podatki i ciągle komplikujecie prawo podatkowe. Dobijacie podatkami i coraz to nowymi obowiązkami sprawozdawczymi uczciwych przedsiębiorców, a ludziom wmawiacie, że pieniądze zabieracie złodziejom – wylicza.

Polityk Konfederacji przypomina także o tym, jak skomplikowano prawo podatkowe w Polsce. Na rozliczenie podatku VAT przedsiębiorcy poświęcają najwięcej czasu w całej Unii Europejskiej. Z kolei w rankingu konkurencyjności podatkowej Polska znalazła się na przedostatnim miejscu.

Mentzen chwali PiS?

Mentzen odniósł się też do pomysłów PiS-u, które rzekomo miał pochwalić. – Chwaliłem CIT estoński? Tak, ale w Estonii! W Polsce zamierzacie wprowadzić karykaturę podatku estońskiego. Skomplikowaną i zbiurokratyzowaną mutację tego dobrego podatku, którą krytykowałem w trakcie kampanii wyborczej. Potraficie zepsuć nawet tak proste i oczywiste rozwiązanie podatkowe – punktuje polityk.

– Chwaliłem pomysł IP BoX? Tak, ale utrudniliście skorzystanie z tej ulgi do granic możliwości, a wasi urzędnicy przy wydawaniu interpretacji indywidualnych stają na głowie by znaleźć powód do odmowy – kontynuuje.

– Poza tym do teraz uważam, że tak szerokie stosowanie ulg IP BOX i B+R wynika z waszej niekompetencji, po prostu nie rozumieliście jakie będą konsekwencje tak sformułowanych przepisów. Dopiero teraz to odkrywacie, gdy musicie wydawać firmom pozytywne interpretacje podatkowe – dodaje.

Prezydent niskich podatków

W swojej kampanii przed drugą turą wyborów Andrzej Duda wystąpił z hasłem „Prezydent niskich podatków”, z kolei premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że „Duda jest gwarantem niepodnoszenia podatków”.

– Przez te 4 lata podnieśliście lub wprowadziliście ponad 30 nowych podatków. Co więcej dzisiaj, czyli 1 lipca wchodzi nowy podatek od VOD. Jeżeli Andrzej Duda jest czegoś gwarancją, to tego, że dalej nie będzie wetował kolejnych podwyżek podatków – odpowiada Mentzen.

– Nie mam najmniejszych wątpliwości, że w następnych latach będziecie dalej podnosić podatki, wprowadzać podatki progresywne dla przedsiębiorców i dalej komplikować nam życie – dodaje.

I kontynuuje: Idziecie pełną parą w kierunku państwa etatystycznego, rządzonego przez urzędników, zdominowanego przez wielkie spółki państwowe zarządzane przez polityków. Promujecie socjalizm zupełnie wprost. Premier Morawiecki mówił nawet, że „robotnicza myśl socjalistyczna jest głęboko obecna w filozofii PiS”. Chcecie przekupić Polaków ich własnymi pieniędzmi, demoralizować ich rozdawnictwem i obrócić przeciw przedsiębiorcom i pracodawcom. Gardzicie klasą średnią i ludźmi którzy chcą brać życie we własne ręce, chcą się bogacić i budować silną prywatną gospodarkę.

Na sam koniec polityk Konfederacji przyznaje, że tego właśnie oczekują wyborcy PiS. Jednak to ten elektorat może okazać się na takiej polityce najbardziej stratny. – Ale do jasnej cholery, nie kłamcie, że ja te patologiczne i zdegenerowane pomysły chwalę lub popieram – kończy Mentzen.