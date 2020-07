Tomasz Sommer o eksplozji miłości środowisk Dudy i Trzaskowskiego do Konfederacji. Było też sporo o naciskach Cejrowskiego na Bosaka [WIDEO]

Tomasz Sommer w swoim ostatnim programie na NCzasTV rozprawiał nt. wielkiej i nieoczekiwanej miłości do Krzysztofa Bosaka i Konfederacji ze strony środowisk związanych z Rafałem Trzaskowskim i Andrzejem Dudą, zaraz po ogłoszeniu wyników I tury wyborów. Dużo miejsca poświęcił też niewystarczająco klarownej – według niego – postawie Wojciecha Cejrowskiego w stosunku do Bosaka.

– Natychmiast okazało się, pan Trzaskowski niemal w 100 proc. zgadza się w sprawach gospodarczych z Konfederacją. Ale i pan Andrzej Duda ogłosił już tego samego dnia, czyli w niedzielę wieczorem, że właściwie od pana Bosaka to go nic nie różni – zaczął swój program Tomasz Sommer.

Później wspominał też, że m.in. Monika Olejnik czy Barbara Nowacka – ku zaskoczeniu wielu – wyraziły nagle troskę o Konfederację. Następnie przeszedł do działań Wojciecha Cejrowskiego, który zaprosił do swojego programu przed wyborami Krzysztofa Bosaka, a tuż po głosowaniu nakłaniał go do dogadania się z Andrzejem Dudą.

Cejrowskiemu – już po ogłoszeniu wyników – chodziło o wymuszenie na PiS-ie przez Konfederację deklaracji obrony życia nienarodzonych, w zamian za poparcie Dudy przez Bosaka. Sommer zauważył w tym planie wiele nieścisłości. Więcej na ten temat w filmie poniżej: