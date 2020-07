Aborcyjna organizacja „Planowanie Rodziny” oskarżona o pobieranie organów z żywych dzieci [VIDEO]

Zeznania pojawiły się w cywilnym procesie PPFA w sprawie skargi wniesionej przez obrońcę życia Davida Daleidena, założyciela Centrum Postępu Medycznego. Jeden z dyrektorów PPFA, Jon Dunn, potwierdził takie przypadki, ale dodał, że miały miejsce już 20 lat temu.

Inne zeznania mówią jednak o „teraźniejszości” takich praktyk. Przyjście na świat w czasie aborcji żywych jeszcze noworodków zdarza się w klinikach co najmniej kilka razy w roku.

Perrin Larton, menadżer ABR (Advanced Biosciences Resources) potwierdziła takie przypadki. Stwierdziła pod przysięgą: „Widziałam [żywe] serca, po wyjęciu ich z dziecka”. Dodała, że to się zdarza „raz na dwa miesiące”.

Oznacza to nie aborcję, ale porody i zabijanie żywych dzieci, z których pozyskuje się tkanki. Amerykański „Planned Parenthood” zaprzecza praktykom sprzedaży tkanek płodowych,ale zeznania pracowników mocno podkopują wiarygodność tej aborcyjnej instytucji.

Już w 2015 r. Daleiden opublikował filmy wideo przedstawiające negocjowanie cen przez urzędników Planowania Rodzicielstwa za tkanki płodów. Zarejestrował fałszywą firmę zajmującą się badaniami biomedycznymi o nazwie Biomax Procurement Services. Daleiden i jego współpracowniczka Sandra Merritt, udawali pracowników Biomax i nagrywali rozmowy z pracownikami Planned Parenthood.

Prawnicy PP podważali autentyczność nagrań, a w 2015 r. National Abortion Federation pozwała Daleidena, twierdząc, że naruszył prywatność jej pracowników ich bezpieczeństwo. Procesy w tej sprawie toczyły się w kilku stanach. W Teksasie Daleiden wygrał,ale już sąd w Kalifornii skazał go na odszkodowanie w wysokości 870 tys. USD (oskarżenie o oszustwo, naruszenie umowy, niezgodne z prawem nagrywanie rozmów, spisek obywatelski oraz naruszenie federalnego prawa antykorupcyjnego).

How long will public authorities permit Planned Parenthood and their associates to sell living children inside and outside the womb and then kill them through organ harvesting?

BREAKING:

Under oath, Planned Parenthood's organ harvesting partner (ABR) states "we do a dissection" of babies, harvesting organs even while they have beating hearts

"I can see hearts that are not in an intact [baby] that are beating independently”

pic.twitter.com/lJvNjwNlnL

