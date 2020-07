Bitwa o wozy również w II turze. To sposób na mobilizację elektoratu Andrzeja Dudy?

Przed II turą wyborów prezydenckich ogłosimy kolejną edycję akcji Bitwa o Wozy – poinformował szef MSWiA Mariusz Kamiński. W drugiej rundzie do wygrania będzie łącznie 49 wozów dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Promesy trafią do gmin z najwyższą frekwencją na terenie dawnych województw.

Dogrywkę Bitwy o Wozy minister Kamiński zapowiedział podczas piątkowej uroczystości wręczenia promes dla 16 gmin, które miały najwyższą frekwencję podczas I tury. Te gminy nie będą brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu po II turze.

W pierwszej edycji promesy otrzymała jedna gmina na województwo. W kolejnej odsłonie, kluczem będą dawne granice 49 województw. „Przeznaczymy środki na 49 nowych nowoczesnych wozów strażackich dla 49 gmin w całym kraju” – wyjaśnił szef MSWiA.

Szczegółowy regulamin w najbliższym czasie znajdzie się na stronach MSWiA. „Bardzo mocno chce podkreślić: jedynym elementem, który będzie brany pod uwagę, będzie tylko frekwencja, nie wynik wyborczy” – powiedział minister.

Po I turze promesy na zakup wozów otrzymały: gm. Czernica (dolnośląskie, 77 proc. frekwencji), gm. Osielsko (kujawsko-pomorskie, 78 proc.), gm. Godziszów (lubelskie, 75 proc.), gm. Zabór (lubuskie, 69 proc.), gm. Nowosolna (łódzkie, 78 proc.), gm. Żegocina (małopolskie, 76 proc.), gm. Michałowice (mazowieckie, 81 proc.), gm. Praszka (opolskie, 67 proc.), gm. Cisna (podkarpackie, 75 proc.), gm. Kulesze Kościelne (podlaskie, 72 proc.), Łeba (pomorskie, 85 proc.), gm. Koszarawa (śląskie, 77 proc.), gm. Masłów (świętokrzyskie, 69 proc.), gm. Stawiguda (warmińsko-mazurskie, 72 proc.), gm. Suchy Las (wielkopolskie, 80 proc.) i gm. Rewal (zachodniopomorskie, 86 proc).

Wozy przynętą dla elektoratu Dudy?

Nie od dziś wiadomo, że lwią część zwolenników Prawa i Sprawiedliwości oraz prezydenta Andrzeja Dudy stanowią ludzie z mniejszych miejscowości. W pierwszej edycji konkursu wygrywały raczej małe ośrodki, więc można przypuszczać, że MSWiA w taki właśnie sposób chce pomóc obecnej głowie państwa w reelekcji. W sumie to nie dziwi, bo taktyka „kupowania” w różny sposób elektoratu jest znana od dłuższego czasu. Tym razem to zachęta do mobilizacji. Plus jest taki, że w sumie 65 wozów z pewnością zwiększy poziom bezpieczeństwa w zwycięskich gminach.

