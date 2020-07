Brat Patryka Jakiego stanie przed sądem. Młody raper ma spore kłopoty

Do warszawskiego sądu trafił akt oskarżenia w sprawie Filipa J. Postępowanie dotyczy marihuany, której zagorzałym przeciwnikiem jest europoseł Patryk Jaki, brat rapera.

Śledztwo ws. Filipa J., które wszczęto zaraz po tym, jak prokurator nie wydał zgody na warunkowe umorzenie postępowania. O to właśnie wnioskował młody raper. Wszystko więc wskazuje na to, że brat jakiego będzie sądzony w sprawie marihuany, za co grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

– Akt oskarżenia w sprawie trafił do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli 30.06.2020 – potwierdziła Samodzielna Sekcja Prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie.

Filip J. został zatrzymany przez policję w styczniu br. podczas, gdzie przechodził z kolegą przez ulicę w niedozwolonym miejscu w Warszawie. Przy okazji interwencji funkcjonariusze sprawdzili co młodzi mężczyźni mają w kieszeniach. U młodego rapera znaleźli marihuanę.

„Policjanci chcieli wiedzieć, czy mężczyzna posiada większe ilości narkotyków w mieszkaniu. To był strzał w dziesiątkę, bo 21-letni raper trzymał tam 6,5 grama marihuany oraz 0,3 grama haszyszu. Na miejscu oddał narkotyki policjantom” – podaje Fakt.pl.

Filip J. usłyszał od prokuratury zarzut posiadania narkotyków. Przyznał się i złożył wyjaśnienia. Po zakończeniu czynności procesowych nie trafił do aresztu, a został zwolniony do domu.