Duda składa ustawę z pakietu Bosaka. Sekseukatorzy LGBT nie wejdą do szkoły bez zgody rodziców

Tym razem do wyborców Krzysztofa Bosaka postanowił uderzyć sam Prezydent Andrzej Duda. Składa on projekt ustawy, który do złudzenia przypomina realizację jednego z punktów Karty Polskiej Rodziny Krzysztofa Bosaka.

Po tym, jak Krzysztof Bosak zajął czwarte miejsce w wyborach prezydenckich i zdobył ponad 1,3 mln głosów, walka o prawicowych wyborców rozgorzała na całego. Trzaskowskiego przekonuje, że jest wolnorynkowy, a Duda będzie bronił wolności rodziców i dzieci przed LGBT, choć przez 5 lat prezydentury nie zrobił w tym kierunku praktycznie nic.

W piątek 3 lipca Andrzej Duda zapowiedział złożenie ustawy, która ma realizować dwa punkty z Karty Polskiej Rodziny Krzysztofa Bosaka. Prezydent już w czerwcu opublikował Kartę Rodziny, która częściowo pokrywa się z tą wcześniej opublikowaną przez Bosaka.

– W Karcie rodziny jest mowa o ważnym prawie rodziców: prawie rodziców do wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Czas, aby to prawo rodziców, a więc prawo do decydowania jakie treści będą realizowane w szkole było zagwarantowane ustawowo – powiedział Andrzej Duda.

– Stąd składam inicjatywę ustawodawczą, zmianę ustawy prawo oświatowe, które stanowi, że działanie stowarzyszeń na terenie szkoły wymaga zgody rodziców – dodał. I podkreślił, że ma nadzieję, iż „zarówno mój projekt, jak i projekt poselski dotyczący edukacji domowej, zostaną rozpatrzone jak najszybciej”.

Taka ustawa byłaby realizacją dwóch z pięciu punktów zawartych w Karcie Polskiej Rodziny Krzysztofa Bosaka. Jej pierwszym postulatem było potwierdzenie prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, natomiast drugim zakaz indoktrynacji dzieci i młodzieży przez aktywistów homoseksualnych i seksedukatorów bez zgody rodziców.