W kampanii wyborczej wszystko się może zdarzyć. W „Szkle kontaktowym” na antenie TVN24 prowadzący powołał się na słowa polityka Konfederacji. Jakub Kulesza wyliczył bowiem ile razy rząd Platformy podnosił podatki, a ile razy robił to PiS. Wyniki są jednoznaczne.

Rafał Trzaskowski próbuje wkupić się w łaski wyborców Krzysztofa Bosaka. W ślad za nim idą także media przychylne środowisku Platformy Obywatelskiej. Do niecodziennej sytuacji doszło na antenie TVN24. W programie „Szkło kontaktowe” Wojciech Zimiński jako eksperta przywołał bowiem polityka Konfederacji Jakuba Kuleszę.

– W tej kampanii jest bardzo chętnie wykorzystywany wątek, głównie przez pana premiera, jak to obecna władza obniża podatki, a jak strasznie podnosiła podatki poprzednia władza przez ostatnie osiem lat. No to posłuchajmy. Pan Jakub Kulesza z Konfederacji porachował te podatki w czasie rządów Platformy i rządów Prawa i Sprawiedliwości – zachęcał Zimiński.

– Skrupulatnie liczymy te podatki i wyszło nam, że za 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej podatki zostały podniesione lub wprowadzone nowe 21 razy. Natomiast w ciągu 4,5 roku rządów Prawa i Sprawiedliwości i prezydentury Andrzeja Dudy te podatki zostały podniesione aż 34 razy – mówił Jakub Kulesza.

Przedłużająca się kampania wyborcza stwarza warunki do coraz bardziej groteskowych zachowań polityków. Ostatnio Mateusz Morawiecki przekonywał, że Andrzej Duda jest „jedynym gwarantem tego, że podatki będą służyły Polakom i nie będą podnoszone”. Rafał Trzaskowski zapewniał natomiast, że chętnie weźmie udział w Marszu Niepodległości. Obaj kandydaci próbują bowiem pozyskać głosy wyborców Krzysztofa Bosaka. Na szczęście festiwal obłudy w takim wydaniu potrwa jeszcze nieco ponad tydzień.

Źródło: TVN24/Twitter/nczas.com