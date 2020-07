KO znów udaje wolnorynkowców. Zapowiadają obniżkę VAT i kwotę wolną od podatku

– Prezydent Andrzej Duda powinien wywiązać się ze zobowiązań – tak Izabela Leszczyna (KO) uzasadnia wniosek, aby do porządku obrad Sejmu dołączyć trzy projekty ustaw. Zapowiedziała, że jej klub poprze obniżkę VAT do 22 proc. i kwotę wolną 8 tys., a ws. przewalutowania kredytów frankowych.

Politycy KO: Borys Budka i Izabela Leszczyna zapowiedzieli w czwartek na konferencji prasowej, że klub Koalicji Obywatelskiej składa trzy projekty ustaw i będzie się domagać dołączenia ich do porządku obrad najbliższego posiedzenia Sejmu.

Projekty te zakładają: powrót do stawki VAT 22 proc., wprowadzenie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich w wysokości 8 tys. zł, a także przewalutowanie kredytów frankowych.

– My niczego nie proponujemy – chcemy, aby Andrzej Duda przed wyborami odpowiedział, czy w 2015 roku okłamał wyborców, obiecując te rzeczy, czy nie – powiedziała Leszczyna.

Leszczyna zwraca uwagę, że klub PiS ma w Sejmie większość i jeśli będzie chciał pomóc swojemu prezydentowi spełnić jego postulaty, przegłosuje te ustawy.

– Jako klub Koalicji Obywatelskiej poprzemy obniżenie stawki VAT do 22 proc. i wprowadzenie kwoty wolnej od podatków 8 tys. dla wszystkich. Co do ustawy dotyczącej przewalutowania kredytów frankowych, pewnie nie będzie dyscypliny – zaznaczyła posłanka KO.

Źródło: PAP