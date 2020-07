Pozazdrościli „Wiedźminowi”. Twórcy serialu „Westworld” i Amazon zekranizują „Fallout”! [VIDEO]

Serial „Wiedźmin” na platformie Netflix zyskał rzeszę fanów na całym świecie. Produkcja zyskała uznanie nie tylko fanów gry czy książek Sapkowskiego.

Sukces „Wiedźmina” i Netflixa postanowiła powtórzyć największa konkurencja kalifornijskiej spółki – Amazon. To właśnie na tej platformie ukazać ma się ekranizacja gry „Fallout”.

To kultowa post-apokaliptyczna gra RPG, ciesząca miliony graczy na całym świecie. Jej pierwsza część została wydana w 1997 roku, a najnowsza – „Fallout 76” w 2018 roku.

Od 2007 roku prawa do serii ma spółka Bethesda.

Za serial na podstawie gry „Fallout” odpowiadać będą Jonathan Nolan i Lisa Joy. To twórcy cieszącego się olbrzymim zainteresowaniem serialu „Westworld”.

Nolan i Joy powiedzieli, że chcą zachować mroczny klimat gier. Jednak zależy im również na wydobyciu ironicznego poczucia humoru i stylu B-klasowego kina.

Nolan i Joy będą produkowali serial ze swoim studiem Kilter Films.

We looked at many ways to bring #Fallout to the screen and couldn’t be more excited to work with Jonathan Nolan, Lisa Joy and the team at #KilterFilms and @AmazonStudios. We’re huge fans of their work.https://t.co/QvbABKmpFo pic.twitter.com/reaEuYmcdv

— Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) July 2, 2020