Prawo do posiadania broni w praktyce. Uzbrojona para przegoniła czarnoskórych napastników [WIDEO]

Napastnicy chcieli obrabować dom w luksusowej dzielnicy St. Louis w stanie Missouri. Na ich drodze stanęli jednak uzbrojeni mieszkańcy, którzy nie dopuścili do rabunku.

Na nagraniu widzimy 63-letniego Marka McCloskeya oraz jego żonę Patricię, którzy – z bronią w rękach – chronia swój dom w luksusowej dzielnicy Central West End i wzywają napastników do opuszczenia prywatnej posesji.

Mark McCloskey powiedział, że on i jego żona, którzy są prawnikami, obawiają się obecnie o swoje życie. McCloskeys nie wniósł żadnych zarzutów. Policja powiedziała, że prowadzi dochodzenie w sprawie zastraszania pary przez protestujących.

A couple pointed guns at protesters in St. Louis as a group marched toward the mayor's home to demand her resignation. https://t.co/5EqDd43QCd pic.twitter.com/KWNaif77ch

