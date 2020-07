Były rzecznik PiS Adam Hoffman w rozmowie z Robertem Mazurkiem potwierdził bezideowość partii rządzącej. Wprost mówił o tym, że Konfederacja powinna pójść na układ z Prawem i Sprawiedliwością.

– Postawiono na subtelnego, inteligentnego intelektualistę (…) i to zadziałało, bo on (Krzysztof Bosak – przyp. red.) rzeczywiście zmienił ten elektorat. On zostawił trochę tych post-pseudokibiców w domu, którzy pewnie uznali: nie, na takiego to my tam koleżkę nie zagłosujemy. Ale młodzi ludzie, którzy myślą i słuchają, czyli oglądają internet (…) mówią tak: on mądrze gada – zachwalał Hoffman.

– Dzisiaj oni są w świetnej sytuacji, między pierwszą a drugą turą to jest ich najlepszy okres w życiu. „Od nas zależy wynik”. Wyborcy ich też tak mówią, „od nas zależy wynik”. Tylko to się skończy, za tydzień. Korzystajcie chłopaki – dodał.

Były rzecznik PiS stwierdził, że politycy Konfederacji nie wiedzą, jak wykorzystać obecną sytuację. – Gdyby wiedzieli, już dawno byliby dogadani – ocenił.

Na pytanie Roberta Mazurka, z kim Konfederacja miałaby się dogadać, odpowiedział:

– Z każdym. Ale kto daje więcej, kto ma coś do dania? Wiadomo. Władza – odparł bezceremonialnie Hoffman.

Jak mówił, władza może dać Konfederacji „wszystko”. – Wicepremiera, oficjalną koalicję, postulaty programowe, wszystko – wyliczał.

– Oni już nigdy nie będą w takiej sytuacji, nigdy. To jest tak jak Fidesz, albo teraz albo nigdy. Jak Jobbik u Fideszu. Teraz chłopaki albo nigdy – zachęcał Hoffman.

Taki sposób prowadzenia polityki nie przemawia jednak do przedstawicieli ideowej prawicy. „Warto uważnie posłuchać byłego rzecznika PiS żeby zobaczyć jak myślą i mówią ludzie z wierchuszki tej grupy politycznej” – skwitował Krzysztof Bosak.

Warto uważnie posłuchać byłego rzecznika PiS żeby zobaczyć jak myślą i mówią ludzie z wierchuszki tej grupy politycznej https://t.co/jKxhmzy9og — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) July 3, 2020

Źródła: RFM FM/Twitter