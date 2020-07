Wojciech Cejrowski nie ma wątpliwości kto zostanie nowym prezydentem „wobec postawy Konfederacji”

Wojciech Cejrowski wypowiedział się na temat możliwego rozstrzygnięcia II tury wyborów prezydenckich. Na ostatniej prostej zmierzą się Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Znany podróżnik nie miał dobrych wieści dla tego pierwszego podczas rozmowy z Krzysztofem Skowrońskim w programie „Studio Dziki Zachód”.

– Kiedy patrzę na frekwencję i na wyniki, to widzę, że Trzaskowski wygrał, bo jak się doda jego procent plus sektę Hołowni, plus Biedronia plus, plus wszystkich innych z Konfederacji, którzy nie lubią Dudy, … to oni albo zostaną w domu, albo zagłosują po złości na Trzaskowskiego – tłumaczył Cejrowski.

W związku z tym podróżnik nie ma dobrych wieści dla Dudy. – Moje przewidywanie statystyczne jest takie, że Trzaskowski wygra. Obawiam się, że będzie prezydentem Polski, Duda nie jest w stanie przyciągnąć sobie nowych wyborców, a pewnie mniej osób pójdzie do drugiej tury… Duda nie ma skąd dobrać wobec postawy Konfederacji – zaznaczył. Wcześniej krytykował Konfederację, że ta nie chciała wejść w porozumienie z PiS-em i poprzeć obecnego prezydenta.

Według Cejrowskiego, Duda nie przebije się ponad poziom głosów jakie otrzymał w I turze. – W przeciwnym razie Duda ma ile ma, natomiast Trzaskowski ma więcej w drugiej turze, kiedy odpadli inni i ich wyborcy w dużej dyscyplinie, pójdą na Trzaskowskiego, bo się będą bali, że Duda wygra – dodał.