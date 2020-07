Co za POTWÓR. Potężny wąż pod tarasem domu na Kaszubach! Akcja strażaków trwała godzinę [FOTO]

Wiele (kasz. Wielé) na Pomorzu. Strażacy ochotnicy zostali wezwani do odłowienia węża. Gad odpoczywał sobie pod tarasem domu jednorodzinnego.

Szybko okazało się, że to popularny w tych rejonach wąż – zaskroniec. Ten okaz mógł jednak budzić przerażenie, ponieważ jak na ten gatunek osiągnął bardzo duży rozmiar – aż 1,5 metra. Można by rzec, że to prawdziwy potwór, lub raczej potworzyca, bo to zazwyczaj samice są większe.

Strażakom ochotnikom udało się go odłowić i wypuścić na łono natury. Akcja nie należała jednak wcale do najłatwiejszy i trwała ok. godzinę.

– Zostaliśmy zadysponowani przez SKKP w Kościerzynie na ulicę Wicka Rogali w Wielu w celu zabezpieczenia i odłowienia węża, który znajdował się pod tarasem domu – tłumaczą strażacy. – Jak się później okazało, tym gadem był zaskroniec zwyczajny o długości około 1,5 metra – dodają.

Obecnie wąż pełza sobie gdzieś po terenach leśno-bagiennych, których w tej okolicy jest mnóstwo.

W Polsce ten najpospolitszy z węży, jest objęty ochroną gatunkową częściową. Nie stwarza zagrożenia dla ludzi, a żywi się myszami i szczurami.