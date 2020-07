Korwin-Mikke: Musimy ZNISZCZYĆ zasady tego ustroju. Jedną z nich jest równouprawnienie kobiet

Janusz Korwin-Mikke w nowym poście na Facebooku pisze po raz kolejny o średnim rozkładzie inteligencji wśród kobiet i mężczyzn. – Musimy ZNISZCZYĆ zasady tego ustroju. Jedną z nich jest równouprawnienie kobiet – podkreśla.

Poseł Konfederacji rozgrzał już Internet swymi wpisami na temat kobiet. Jego wpisy spotkały się z żywą reakcją, a polityk nie ustępuje i wstawia kolejny post na temat średniej inteligencji kobiet i mężczyzn.

Niewielka różnica

– Poglądowa krzywa rozkładu normalnego – w tym przypadku inteligencji; wśród kobiet błękitna, wśród mężczyzn seledynowa. Średnia różni się niewiele – o 4 punkty, przy czym u różnych nacji jest z tym różnie, np. wśród Żydów Aszkenazyjczyków jest to niemal zero, a Holendrzy górują nad Holenderkami o prawie 8 punktów – pisze Korwin-Mikke.

– Znacznie ważniejsze jest to, że wśród mężczyzn jest większy rozrzut; kobiety są bardziej średnie. Proszę zauważyć (czerwony prostokąt po prawej), że wśród ludzi wysoce inteligentnych (a to oni powinni rządzić) kobiet prawie nie ma – ale nie ma ich też wśród największych tumanów. W rodzinach lumpów to kobiety rządzą – nieprawda-ż? – dodaje.

Zniszczyć ustrój

Pod postem znów rozgorzała dyskusja, a wiele osób pytało „po co” i „dlaczego” Korwin-Mikke wciąż porusza ten temat. – Po co to? Bo musimy ZNISZCZYĆ zasady, na ktorych opiera sie obecny ustrój – a jedną z nich jest równouprawniewnie kobiet! – odpowiada poseł.