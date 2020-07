Krzysztof Bosak: Duda i Trzaskowski nie zasłużyli na udzielenie im poparcia

Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski walczą o poparcie elektoratu kandydatów, którzy nie dostali się do II tury. Krzysztof Bosak twierdzi, że to poparcie im się nie należy.

– Powinienem powiedzieć, że się cieszę z nawrócenia, ale prawda jest taka, że nie do końca w to nawrócenie wierzę – tak Krzysztof Bosak ocenił deklarację Rafała Trzaskowskiego, który stwierdził, że wybrałby się na Marsz Niepodległości.

– Pamiętam, kiedy Rafał Trzaskowski już był prezydentem Warszawy i zakazywał zdaje się, że marszu Powstania Warszawskiego, w którym szedłem. Pamiętam też jego postawę, kiedy były Marsze Niepodległości i jego poprzedniczki pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, która nadużyła przepisy, bo później przegrała w sądzie, i rozwiązywała Marsz Niepodległości czy zakazywała go w roku 2018 lub 2019 – dodał.

Krzysztof Bosak twierdzi, że Duda i Trzaskowski nie zasłużyli na poparcie jego wyborców. Żaden z nich nie prezentuje postulatów Konfederacji.

– To, co w tej chwili się dzieje, to jest taki festiwal hipokryzji, żeby było jasne, z obu stron. Ze strony Rafała Trzaskowskiego i prezydenta Andrzeja Dudy. W tej chwili odkrywają pilne pokrewieństwo z naszymi wyborcami – mówi Konfederata.

– Żaden z kandydatów, którzy weszli do II tury na poparcie nie zasłużył i ja też teraz nie dam wskazania – dodał.

Źródło: Polsat News, PAP