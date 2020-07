Krzysztof Jackowski już wie kto wygra wybory prezydenckie!

Znany polski jasnowidz Krzysztof Jackowski już wie kto zostanie zaprzysiężony na kolejną kadencję jako prezydent RP. Jego zdaniem zwycięzca może liczyć na ponad 52 proc. poparcia w II turze wyborów.

Rywalizacja obecnego prezydenta Andrzeja Dudy z włodarzem Warszawy Rafałem Trzaskowskim jest już na ostatniej prostej. Polacy są mocno podzieleni, część zadeklarowała też, że nie zamierza wesprzeć żadnego z kandydatów i do urn 12 lipca już nie pójdzie.

Teraz nad przebiegiem i samym finałem II tury zastanawia się Krzysztof Jackowski. Jeśli chodzi o jego przewidywania sprzed pierwszej rundy to niewiele się pomylił ,jeśli idzie o wynik procentowy zwycięzcy i to, że potrzebna będzie „dogrywka”.

Teraz jasnowidz z Człuchowa uważa, że do lokali wyborczych pójdzie mniej osób niż wcześniej. Poza tym większość zwolenników Szymona Hołowni odda głos na Trzaskowskiego – co wydaje się niezwykle logiczne. Ale to nie wystarczy prezydentowi stolicy do zwycięstwa.

Na drugą turę zostanie zaprzysiężony Andrzej Duda, który uzyska niecałe 53 proc. głosów – tak 52,7 proc.