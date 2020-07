Liderka #BlackLivesMatter: Biali podludzie rodzą się z wadą genetyczną. Niech Allah da nam siłę, by ich nie zabijać

Yusra Khogali, należąca do liderów ruchu #BlackLivesMatter, powiedziała, że „biali mają wrodzoną wadę genetyczną” oraz, że musi się modlić do Allaha o siłę „by nie zabijać białych”.

„Bycie białym nie oznacza bycia człowiekiem. W rzeczywistości bycie białym oznacza bycie podczłowiekiem” – napisała w mediach społecznościowych.

Swoją tezę Khogali podpiera rasistowską pseudonauką. „Biali ludzie mają wady genetyczne. Takie są fakty” – stwierdziła.

„Białe osoby potrzebują białej supremacji jako mechanizmu chroniącego ich przetrwanie jako ludzi, ponieważ wszystko, co mogą zrobić, to produkować siebie” – napisała.

„Czarni, których geny są dominujące, mogliby dosłownie wymazać białą rasę, gdyby dać im taką moc” – dodała.

Jej nowy wpis pokrywa się z tym, co pisała w 2016 roku. Wtedy to, również za pośrednictwem mediów społecznościowych, prosiła Allaha by „dał jej siłę aby nie zabiła białych mężczyzn i ludzi”.

Mimo tego typu wpisów ruch #BlackLivesMatter cieszy się sporą popularnością wśród lewicowych elit, a Antifa pomaga im w prowokowaniu zamieszek.

Źródło: newspunch.com