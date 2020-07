Wojenne pomruki w Azji. Wielkie ruchy wojsk na granicach. Indie osaczone przed dwa nuklearne mocarstwa.

Indie potwierdziły, że Pakistan zmobilizował ponad 20 tys. żołnierzy przy granicy obu krajów. Tymczasem New Delhi cały czas jest mocno skonfliktowana z Pekinem, po czerwcowym incydencie między żołnierzami obu państw.

Indie już wcześniej wyrażały obawy, że Pakistan przyłączy się do eskalacji napięć, żeby wesprzeć Chiny. Te prognozy się potwierdziły, po tym jak Islamabad rozlokował 20 tys. żołnierzy przy wspólnej granicy obu krajów.

To według Indii analogiczne posunięcie do tego jakie podjęły Chiny na początku czerwca br., rozmieszczając swoje wojska w regionie Ladakhu.

Według „India Today” rozmieszczenie tak liczebnych wojsk wzdłuż linii kontroli jest dowodem, że działanie zostało zrealizowane z inspiracji Pekinu.

„Faktem jest, że w chwili obecnej Indie stoją w obliczu działań wojennych na dwóch granicach, pakistańskiej na północy i zachodzie oraz chińskiej na północy i wschodzie” – podają indyjskie media. „To zagrożenie duże z dwóch stron” – podkreślają. Dalej zauważają, że to co się dzieje to eskalacja na dwóch frontach w starciu z nuklearnymi potęgami.

Rozmieszczenie tak znacznych sił pakistańskich zwiększa napięcia, jakie Indie mają z Chinami w związku ze sporną granicą w regionie Ladakhu.

Indie po uzyskaniu niepodległości w 1947 roku przeżywały już napięcia zarówno w stosunkach z Chinami jak i Pakistanem. Nigdy natomiast nie działo się to z obu stron na raz.

Źródło: „Daily Express”