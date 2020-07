Wybory przesunięto żeby Kolonko nie został prezydentem. Nasz ulubiony YouTuber mówi jak jest [VIDEO]

Wybory w maju przesunięto m.in. dlatego, że rządzący zazdrościli poplecznikom Maksa Kolonki fajnych koszulek. Nie od dziś natomiast wiadomo, że ten kto ma fajne koszulki, ten wygrywa wybory. Tak więc elekcję przesunięto, by Kolonko nie został prezydentem.

Czy Mariusz Max Kolonko jest już uchodźcą politycznym? Niegdyś uszedł za wielką wodę, a obecnie uchodzi za… Och, zbyt długo by wymieniać wszystkie tytuły, które przypisuje mu się w Internecie.

W Polsce jednak rzeczywiście ktoś non stop działa wbrew niemu. Weźmy na przykład takie przesunięcie wyborów z maja na czerwiec.

Myślałby kto, że to wszystko przez nieudolność pisowskiego rządu. To jednak tylko pozory. Tak naprawdę chodziło o to, żeby Kolonko nie został prezydentem.

Jak to tak? Ano, Kolonko twierdzi, że gdy tylko zgłosił swoją kandydaturę do startu w wyborach, to polskie elity rządzące przeraziły się nie na żarty. „Wałęsa następny przyszedł” – tego według Kolonki wystraszono się na szczycie.

Rzeczywiście, nawet my zauważamy wiele podobieństw pomiędzy Wałęsą a Kolonką. Choć trzeba przyznać Kolonce, że do poziomu, który dziś prezentuje noblista, dotarł 22 lata wcześniej.

Różnice są drobne – jeden był internowany, a drugi internetowany ale finalnie obaj wyszli na tym podobnie.

Kolonko twierdzi, że władza przeraziła się, gdy zobaczyła entuzjazm jego zwolenników. Rządzący wystraszyli się np. koszulek #Rewolucjonistów.

No, i dlatego właśnie przesunięto wybory. Kolonko nie daje jednak za wygraną i zapowiada, że jego fani będą te koszulki nosić nawet pomimo tego, że nie został prezydentem.

Tego się na Nowogrodzkiej zapewne nie spodziewano. Trudno ocenić, czy przy tak radykalnych działaniach #Rewolucjonistów rząd PiS ostanie się do końca kadencji. Pewnie nie xD.

Co zaś się tyczy wyborów: Trzaskowski i Duda powinni się raczej bić o to, by nie wygrać. Zwycięzcę bowiem Kolonko surowo ukarze.

W nagraniu pada jednak jedno niesprawiedliwe stwierdzenie, jakoby wszystkie media milczały nt kandydatury Kolonki. To nieprawda. NCzas relacjonował wszystkie stadia tej fascynującej kampanii.

Nczas.com – mówi jak jest.