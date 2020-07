Zakaz adopcji dzieci przez pary jednopłciowe w Konstytucji. Andrzej Duda składa projekt

– W polskiej konstytucji powinien wprost być zapis, że wykluczone jest przysposobienie lub adopcja dziecka przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym; w poniedziałek podpiszę odpowiedni dokument wraz z prezydenckim projektem zmian w konstytucji – zapowiedział w sobotę prezydent Andrzej Duda.

– Dziecko w Polsce podlega specjalnej ochronie, o czym przesądzają już obwiązujące przepisy konstytucji, ale – w tym aspekcie – wymagają one dopracowania. Szczególnej ochronie państwa podlegają dzieci kiedy rodzice są pozbawiani władzy rodzicielskiej, „dzieci, które mogą podlegać przysposobieniu, mogą podlegać adopcji” – powiedział Duda.

– Uważam, że w polskiej konstytucji powinien się expressis verbis znaleźć zapis, że wykluczone jest przysposobienie lub adopcja dziecka przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym – powiedział prezydent w Szczawnie-Zdroju.

Wyraził przekonanie, że dla dobra dziecka taki zapis powinien istnieć, bo „w tym momencie to jest odpowiedzialność państwa za to, komu to dziecko do wychowania powierza”. – Dlatego zdecydowałam się zaproponować parlamentarzystom wprowadzenie takiego zapisu – poinformował.

Wyjaśnił, że w poniedziałek, zostanie podpisany „odpowiedni dokument”, wraz z prezydenckim projektem zmiany konstytucji, który zostanie złożony w Sejmie. – To jest ważny element związany z ochrona dziecka, wypełniający i dopełniający pełni praw konstytucyjnych, które już dziś istnieją – podkreślił.

To oczywiście kolejna czysto populistyczna zagrywka przed II turą wyborów. Przez 5 lat Andrzej Duda ani PiS nie zrobiło nic w tej kwestii, a taka zmiana konstytucyjna przy obecnym układzie sił w Parlamencie, nie mają szans na przejście.

Źródło: PAP/NCzas