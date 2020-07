Lobby LGBT wyszło na ulice wbrew zaleceniom sanitarnym

Chęć świecenia publicznie gołymi tyłkami w tym środowisku okazuje się większa, niż obawy związane z pandemią koronawirusa. „Marsz dumy gejowskiej” zorganizował kolektyw kilku stowarzyszeń.

Półoficjalna parda odbyła się w sobotę 4 lipca w Paryżu. Paradowało jednak tylko ok. 2 tys. osób. Nie było też platform. Zgromadzenie zostało zatwierdzone przez prefekturę policji, z zastrzeżeniem zachowania odległości jednego metra między uczestnikami, noszenia masek i… regularnego mycia rąk.

Prefektura autoryzuje wyjątkowo manifestacje polityczne. Organizatorzy skorzystali z tego i podpisali się pod „protesty antyrasistowskie”. Hasło marszu brzmiało: „Nasza duma jest polityczna”.

Organizatorzy w uzasadnieniu parady pisali o prawie do „wyrażenia gniewu”, „kontekście rosnących nierówności” przypisanych „białemu i patriarchalnemu uciskowi” oraz o „polityce „wyzysku i represyjnym charakterze rządu”. Wyrazili wsparcie „dla antyrasistowskich demonstracji przeciwko przemocy policyjnej zorganizowanych na całym świecie po śmierci George’a Floyda”.

Poza tym było jeszcze o „ograniczeniu naszych wolności i niewidoczności naszych ciał”, prawach osób transseksualnych i o tym, że „epidemia ujawniła wiele czynników wykluczenia, dyskryminacji i przemocy” wobec tej grupy.

Inter-LGBT, który zwykle organizuje paryską paradę przełożyła je jej edycję z 27 czerwca na 7 listopada. Część środowiska najwyraźniej już izolacji nie wytrzymuje. Powiązanie ideologii LGBT i Black Lives Matter też nie dziwi, bo ostatnio francuskie stowarzyszenia proponowały nawet dodać kolor czarny do swojej tęczowej flagi.

De belles photos de @AcceptessT et du @STRASS_Syndicat à la #Pride de Paris☂️🌈 https://t.co/MJSTsQk3WD

— GOT THE GUCCIS (@mischiefseries) July 4, 2020

https://twitter.com/mischiefseries/status/1279482355963617285?s=20

‘Our pride is political’: Thousands march in Paris for LGBT rights https://t.co/lq5CKo3dFx pic.twitter.com/W2EDmRHUPz

— Fransa Bülteni (@bultenfransa) July 5, 2020