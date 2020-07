Mentzen: „Trzaskowski jest pustym dzbanem” [VIDEO]

Sławomir Mentzen z Konfederacji był gościem programu TVP Info Woronicza 17. Krótko i dosadnie nakreślił światopogląd kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego.

„Poprzednio przejechałem się po PiS, dziś dla symetrii w Woronicza 17 powiedziałem co myślę o nagłym nawróceniu się Rafała Trzaskowskiego na konserwatyzm” – napisał Mentzen na swoim facebookowym profilu, zamieszczając fragment programu.

„Z wielką satysfakcją obserwuje to, co się dzieje w polskiej polityce już od ponad tygodnia, ponieważ wszyscy jak mogą próbują pokazać te swoje przywiązanie do wartości konserwatywnych czy też wolnościowych” – mówił Mentzen w TVP.

„Nawet Rafał Trzaskowski, który do tej pory nie był kojarzony z tego rodzaju aktywnością, szybko odżegnuje się od jakichkolwiek projektów związanych z umożliwieniem adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Tylko pytanie, czy ta miłość Rafała Trzaskowskiego do tradycyjnej rodziny, do konserwatyzmu czy nawet do Konfederacji jest prawdziwa, czy może tej miłości tak naprawie nie ma i Rafał Trzaskowski, mimo że mówi językami ludzi a może nawet i aniołów, jest jak ta miedz brzęcząca albo cymbał brzmiący, bo to wszystko jest tylko i wyłącznie na pokaz.”

„Historia pokazuje, że Rafał Trzaskowski potrafi dowolnie dopasować swoje poglądy do aktualnej sytuacji politycznej. Pamiętam jak półtora roku temu popierał zakaz przeprowadzenia Marszu Niepodległości przez Warszawę, który wydała Hanna Gronkiewicz-Waltz. Argumentował to wtedy tym, że on nie zgadza się na faszyzm w warszawie, a obecnie mówi, że on byłby nawet chętny do pójścia w Marszu Niepodległości, co jest naprawdę bardzo zabawne.”

„To pokazuje, że Rafał Trzaskowski jest takim pustym naczyniem, pustym dzbanem, który można napełnić dowolną treścią. Łatwo przesiąka najróżniejszymi poglądami, w związku z czym jesteśmy teraz świadkami kolejnej odsłony tego typu aktywności” – podsumował Mentzen.