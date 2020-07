[NCzasTV] Co dalej z Krzysztofem Bosakiem? Poseł Konfederacji zdradził, jakie ma plany na przyszłość

Gościem Tomasza Sommera w NCzasTV był Krzysztof Bosak. Były już kandydat na prezydenta zdradził jakie ma teraz pomysły na siebie i jak będzie wyglądać praca Konfederacji przez kolejne trzy lata.

Tomasz Sommer założył, że to jednak Andrzej Duda wygra wybory prezydenckie i przez kolejne trzy lata nic nie ulegnie zmianie. Tak czy inaczej ten czas będzie teoretycznie spokojniejszy od ostatnich lat, w czasie których Bosak uczestniczył w jednej wielkiej kampanii wyborczej. Czy to dla niego i Konfederacji czas na chwilę oddechu?

Poseł stwierdził, że cieszy się na ten czas, bo jest on bardzo potrzeby Konfederacji, która musi tworzyć swoje struktury. – Funkcjonowanie trzeci rok z rzędu w kampanii wyborczej to jest już jednak pewien przesyt. Ja od trzech lat nic innego nie robię, tylko jestem w sztabach wyborczych. A to wybory samorządowe, a to europejskie, a to parlamentarne, a to prawybory i tak w kółko. Dobrze, że sezon kampanijny się już skończył – powiedział Bosak.

Dalej stwierdził, że czas do kolejnych wyborów musi zostać wykorzystany przez Konfederację na porządkowanie zaplecza, doskonalenie kompetencji, formowanie ludzi, którzy będą reprezentować Konfederację w Sejmie i samorządzie. – Absolutnie nie mamy zamiaru się wyciszać. Musimy się profesjonalizować i samoorganizować – podkreślił.

Później zwrócił się bezpośrednio do swoich sympatyków. – Wielki apel z mojej strony do wszystkich, którzy z nami sympatyzują: pomóżcie nam w tym, przyłączajcie się do nas, pracujecie z nami i wspierajcie nas na wszystkie możliwe sposoby – prosił.

Bosak podkreślił, że Konfederacja nie może zwalniać tempa, żeby uniknąć w kolejnej kampanii „wielkiej improwizacji”.

– Musimy wejść do Sejmu bardzo mocną ekipą i te główne siły wprawić w dezorientację – podkreślił.

Tutaj atutami konfederacji mają być program i merytoryczne podejście.