Niemcy wprowadzają emeryturę podstawową. Kto i ile dostanie?

Niemcy przegłosowali projekt emerytury podstawowej. Na najbiedniejszych czeka 400 euro dodatku miesięcznego.

Bundestag przyjął ustawę wprowadzającą emeryturę podstawową. Świadczenie zacznie obowiązywać od 2021 roku.

W wyniku zmian Niemcy, którzy mimo lat pracy, otrzymują niewielką emeryturę zaczną otrzymywać nową podstawową emeryturę. Dla najbiedniejszych czeka spora zmiana.

O ile średnio w ramach „Grundrente” emeryci zyskają 75-90 euro miesięcznie, to rekordziści dostaną nawet 400 euro. Łącznie z nowej emerytury skorzysta ok. 1,3 mln osób.

To przede wszystkim osoby, które miały lub mają niskie zarobki i dziś są zagrożone ubóstwem. Świadczenie będzie finansowane z budżetu federalnego.

Dodatek do emerytury trafi do osób, które mają przepracowane 33 lata. Natomiast osoby, które przepracowały 35 lat i opłacone składki do funduszu emerytalnego dostaną pełną nową emeryturę podstawową.

Prawo do emerytury podstawowej w pełnej wysokości nabędą ci, których miesięczny dochód wynosi 1250 euro w przypadku osoby samotnej lub 1950 euro w przypadku małżeństw.

Natomiast ci, którzy mają wyższe dochody otrzymają 60 proc. emerytury podstawowej.

W przypadku osób, których dochody wynoszą powyżej 1600 euro (osoby samotne) i 2300 euro (małżeństwa) emerytura podstawowa nie będzie wypłacana.

Źródło: Rzeczpospolita