Sośnierz masakruje Sakiewicza. Duda teraz chce poparcia „ruskich onuc”? [VIDEO]

Dobromir Sośnierz ośmieszył Tomasza Sakiewicza w jego własnej telewizji. Czy obóz PiS zna granice hipokryzji?

Poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz był gościem telewizji Republika. Wywiad prowadził Tomasz Sakiewicz, jednocześnie szef propisowskich periodyków jak „Gazeta Polska” czy „Gazeta Polska Codziennie”.

Sakiewicz próbował nakłonić posła, aby Konfederacja poparła Andrzeja Dudę w drugiej turze wyborów. Jako argument wskazywał postawę Rafała Trzaskowskiego wobec Marszy Niepodległości.

Sośnierz jednak zaskoczył Sakiewicza i przypomniał mu, co jego środowisko i on sam mówił nt. prawicy w Polsce. Ze szczególnym uwzględnieniem Konfederacji i zarzutów agenturalności.

Sakiewicz: – Oczywiście w polityce się kłamie do woli, ale gdzieś te granice istnieją.

Sośnierz: – No chyba nie, przypomnę dla równowagi co o środowisku Konfederacji wygadywali politycy PiS i pan redaktor. Jak nazywaliście nas ruskimi stronnikami. A teraz się okazuje, że jest nam blisko, że to patrioci… To jak w końcu? Jak trzeba poparcia Konfederacji nagle się okazuje, że to patrioci, a nie ruscy szpiedzy.

Sakiewicz: – Ja akurat poparcia Konfederacji nie potrzebuję…

Sośnierz: – Ale pański faworyt w tych wyborach.

Sakiewicz: – Czym innym jest napuszczanie ludzi żeby bili, a czym innym bardzo ostra polemika (…).

Sośnierz: – Ale też nie można prosić o poparcie ludzi, których nazywało się wcześniej agentami Putina. To by mogło tylko zaszkodzić temu kandydatowi jeśli traktować te słowa poważnie. Przecież prezydent Duda nie chciałby chyba dostać od „ruskich onuc” poparcia.

Źródło: Republika