46 państw wsparło politykę represji komunistycznych Chin wobec Ujgurów

Sytuacja ludności ujgurskiej pogarsza się z roku na rok. Ścisła inwigilacja, zsyłki do obozów reedukacyjnych. Pekin jest w tej sprawie od dawna krytykowany.

Tymczasem 46 krajów poparło chińską politykę wobec tej mniejszości. Nie ma wątpliwości, że decydowały względy polityczne i ekonomiczne. Stąd zapewne obecność na liście np. wielu krajów afrykańskich, czy Białorusi. Jest też z Europy Serbia.

Do aktu hołdu i powstania „listy hańby” doszło przy okazji 44. sesji Rady Praw Człowieka ONZ, która odbywała się 1 lipca w Genewie.

Oficjalny list poparcia dla Chin, znany francuski intelektualista Raphaël Glucksmann nazwał „listą wstydu”. Warto do niej zajrzeć:

