„Białe dzieci są najbrzydsze. Wyglądają jak zdeformowany ziemniak albo Jezus” [VIDEO]

– Białe dzieci są najbrzydsze – śpiewa jakaś autorka z TikToka ku uciesze internetowej gawiedzi.

– Wyglądają jak zdeformowany ziemniak, Voldemort skrzyżowany z Shih Tzu, skrzyżowany z XIII-wiecznym obrazem białego Jezusa – śpiewa dalej.

Potem dodaje jeszcze, że Jezus wcale nie był biały. Jest to oczywiście nieprawda – Jezus był Żydem, a Semici należą do rasy kaukaskiej, czyli białej.

Sama piosenka, która w Internecie cieszy się dużą popularnością, wpisuje się w szerszy trend. Biali ludzie ostatnimi czasy robią z siebie pośmiewisko. Przepraszają za „białe przywileje”, nawet jeśli mieszkają w Polsce, kłaniają się przed czarnymi lub wypisują w sieci, że to wstyd być białym.

Żyjemy w czasach w których napisanie, że „białe życie ma znaczenie” jest uważane za rasizm. To szaleństwo opanowało cały świat. No, i dlaczego? Dlatego, że biali lewicowi Amerykanie mają kompleks z powodu swojej przeszłości?

U nas też takich idiotów nie brakuje, na szczęście nie ma punktu zaczepienia.

Self hating (((whites))) are the worst pic.twitter.com/RQtOHR10u4

— Magdalena🇵🇱 (@magdalenaP0L) July 5, 2020