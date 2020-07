Czy będzie kolejną ofiarą seryjnego samobójcy? Prawnik ofiar pedofila Epsteina obawia się o życie Ghislaine Maxwell, która była jego rajfurą

Spencer Kuvin, prawnik reprezentujący ofiary pedofila Epsteina twierdzi, że jego aresztowana rajfura Ghislaine Maxwell skończy tak jak on. W więzieniu zostanie zaaranżowane jej samobójstwo.

FBI aresztowało Maxwell w czwartek 2 lipca. Córka magnata prasowego oskarżana jest o to, że przez lata była wspólniczką Jeffreya Epsteina w jego pedofilskim procederze.

Miała zajmować się wyszukiwaniem młodziutkich dziewcząt na całym świecie, zwabieniem ich na przyjęcia organizowane przez Epsteina i do jego posiadłości, gdzie później były wykorzystywane przez jego „klientów’. Wśród nich miał być książę Andrzej, syn królowej Brytyjskiej, któremu Epstein miał naraić nastoletnią Virginię Roberts Giuffre.

Spencer Kuvin reprezentujący ofiary pedofila obawia się, że Maxwell skończy tak, jak Epstein – ktoś zaaranżuje jej samobójstwo. Jeffrey Epstein został aresztowany w lipcu ubiegłego roku, ale zmarł w więzieniu niecały miesiąc później, czekając na proces. Kyvin ostrzegał, iż Epstein zostanie zamordowany, ale jego głos został zlekceważony.

Pedofil miał się powiesić w więzieniu, teraz jednak FBI prowadzi śledztwo w sprawie zamordowania go. Według prawnika Maxwell „wie zbyt dużo” i spotka ją taki sam los.

– Nie sądzę, żeby wyszła żywa z więzienia – powiedział Kuvin w rozmowie z „Daily Mail”. – Mówiłem to samo o Jeffreyu Epsteinie, a ludzie się ze mnie śmiali. Myślę, że ma zbyt wiele informacji – po prostu mam przeczucie.

Maxwell nie odniosła się do zarzutów, a jedynie zaprzecza oskarżeniom o wykorzystywanie nieletnich dziewcząt.

Prowadząca śledztwo prokurator Audrey Strauss, twierdzi, że córka medialnego potentata nie tylko pomagała Epsteinowi, ale sama też wykorzystała nieletnie dziewczęta.

Do wykorzystywania nastolatek dochodziło w rezydencjach Epsteina, na licznych imprezach, które organizował tylko po to, by stręczyć dziewczęta. Działo się to m.in. na jego prywatnej wyspie zwanej „wyspą orgii”. Epstein woził tam swych znajomych prywatnym odrzutowcem.

Wiadomo, że na wyspie wiele razy gościł Bill Clinton, były prezydent USA. Francja i Wielka Brytania prowadza własne śledztwa w sprawie pedofilskiej afery. Zamieszani w nią mają być najpotężniejsi ludzie w tych krajach. Zeznania Maxwell mogłyby pogrążyć wiele największych osobistości.

Po jej aresztowaniu bardzo charakterystyczny komentarz na Twitterze zamieściła aktorka Rose McGowan. Opublikowała ona zdjęcie, na którym widać Epsteina, Maxwella i „knura” Harveya Weinsteina z przekreślonymi twarzami. „Teraz dorwijcie Billa Clintona i księcia Andrzeja” – napisała.