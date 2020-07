Georgette Mosbacher ostro przywołuje do porządku Beatę Mazurek. PiS będzie się kajać przed wielkim sojusznikiem zza oceanu? [FOTO]

Georgette Mosbacher, ambasador USA w Polsce, zaatakowała na Twitterze Beatę Mazurek, europosłankę PiS. Poszło o TVN i rzekome powiązania stacji z WSI.

„Beato Mazurek – dobrze Pani wie, że szerzy Pani coś, co jest absolutnym kłamstwem, sugerując że TVN to WSI. Powinna się Pani wstydzić. To jest poniżej godności osoby, która reprezentuje Polaków” – napisała na Twitterze Georgette Mosbacher.

Amerykańska gubernator w… to znaczy, ambasador USA w Polsce znów pokazuje politykom z obozu rządzącego ich miejsce w szeregu.

Beata Mazurek powiązała TVN z WSI i spotkało się to z szybką odpowiedzią Georgette Mosbacher. Bo TVN to amerykański biznes w Polsce, a konkretnie biznes amerykańskich Żydów. W takich sprawach Amerykanie bronią swego i okazuje się jak to naprawdę z tym naszym wielkim sojuszem jest.

Tak samo było gdy Andrzej Duda skrytykował środowisko LGBT. Wtedy również koleżanka Donalda Trumpa z dawnych lat ustawiła polskich rządzących do pionu.

No, ale przecież amerykański prezydent tak pięknie mówił o Powstaniu Warszawskim. Sprawę na Twitterze komentuje również Tomasz Sommer, redaktor naczelny portalu NCzas.com i „Najwyższego CZAS!”-u.

„Tak, pani Żorżetta ma oczywiście rację. TVN to już od pewnego czasu nie WSI. To żydowsko-amerykańska spółka, której prezesuje niejaki pan Zaslav. Pan Zaslav przyznał niedawno Żorżecie nagrodę za pomaganie Żydom, więc cóż, pani Żorżeta nadal pomaga” – napisał dziennikarz.