Najbardziej durne zachowania w kampanii wyborczej

Wydaje się, że 2 tygodnie przerwy pomiędzy turami wyborów, to o tydzień za długo. Nie wiem, czy Polacy dojadą do mety w nienaruszonym stanie psychicznym? Aktywiści z pewnością już nie.

Mniej się liczy temat sporów, coraz bardziej ich temperatura. Jest to chore, chociaż bywa i czasami i śmieszne. Na użytek Czytelników wybraliśmy kilka przykładów. Oceńcie sami:

„Mieszkam w Łodzi, ukończyłem studia wyższe na Politechnice Łódzkiej, buzi chyba nie mam ładnej, ale lubię grać w kosza w markowych ciuchach, jestem Europejczykiem, 12 lipca będę głosował na @trzaskowski_” – to poseł Lewicy Trela.

Ogarnięty amokiem Lis cieszy się z „byle czego”: „Mazurek wytargana za uszy. Drobiazg, ale cieszy”.

Lisowej też się udzieliło, chociaż to nadużywanie w tym obozie pięknego wiersza ks. Twardowskiego już brzydzi: „Śpieszcie się czytać tweety, tak szybko znikają”

https://twitter.com/hanna_lisowa/status/1280073278355386368?s=20

Z „tragarzami” akurat przechodzili, rzecz jasna pewnie bez związku z kampanią wyborczą, ci z LGTB: „Europejski Trybunał Praw Człowieka zwrócił się do rządu RP o wyjaśnienia dotyczące 19 skarg osób LGBT złożonych w latach 2012 – 2019. Najwyższy czas!”. ETPC to akurat organ mocno zdominowany przez Georgesa Sorosa.

Europejski Trybunał Praw Człowieka zwrócił się do rządu RP o wyjaśnienia dotyczące 19 skarg osób LGBT zlożonych w latach 2012 – 2019. Najwyższy czas!

European court of human rights now will decide on 19 cases of violation of LGBT right in PL @ECHR_CEDH @hfhrpl

— Bart Staszewski 🏳️‍🌈🇵🇱 (@BartStaszewski) July 6, 2020