Nauka jest rasistowska. Molyneux uciszony, bo poruszył temat inteligencji [VIDEO]

Wychodzi na to, że nawet nauka jest rasistowska. Stefan Molyneux został uciszony w telewizji, bo poruszył niewygodny temat.

Stefan Molyneux to wybitny socjolog, historyk i filozof anarchokapitalizmu. Niestety, na jego karierze mocno odbiło się to, że interesuje się tematami, które w dzisiejszych czasach są niebezpieczne.

W jednym z wywiadów, odpowiadając na zadane mu pytanie, poruszył wątek IQ wśród różnych grup społecznych. Molyneux przypomniał, że istnieją na ten temat bardzo szczegółowe badania.

Wedle nich najwyższe IQ mają Azjaci (co ciekawe przypominającego o tym naukowca nazywa się BIAŁYM supremacjonistą), następni są biali wśród których trochę niżej są Latynosi, a na końcu są czarni.

Ot, po prostu dane naukowe. Co więcej – Molyneux przypomina, że wysokość IQ nie świadczy o wartości człowieka. Mimo to prowadzący kilkukrotnie go uciszał, aż w końcu przerwał jego wypowiedź i zakazał kontynuowania.

To nie pierwszy raz, gdy badacz spotyka się z cenzurą. Molyneux prowadził konto w serwisie YouTube, które w 2020 zablokowano za „szerzenie mowy nienawiści”.