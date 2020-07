Państwo usunęło „prywaciarza” i traci gigantyczne wpływy. By rozwiązać problem, poborem opłat drogowych ma zająć się kolejny urząd

Kolejna państwowa instytucja będzie zajmować się poborem opłat za używanie dróg. Po usunięciu prywatnej firmy, która zbudowała system i była jego operatorem, państwo traci gigantyczne wpływy, zwłaszcza od firm transportowych zza wschodniej granicy. Tak więc znów socjalizm bohatersko walczy z problemem, który sam stworzył.

1 lipca Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przejęła od Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD) zarządzanie Krajowym Systemem Poboru Opłat (KSPO), popularnie zwanym systemem e-myta. To już trzecia zmiana w zarządzaniu systemem, z którym od 10 lat państwo nie potrafi sobie poradzić. 9 lat temu wprowadzony został system viaTOLL, który zastąpił winiety. Oparty jest on na technologii radiowej i urządzeniach pokładowych, które zaczynają naliczać opłaty po przekroczeniu bramownic nad drogą. Zbudowała qp austriacka firma Kapsch Telematic Services, ale właścicielem jest państwo.

W 2011 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zapowiadała, że do 2018 r. w systemie będzie ok. 7 tys. km dróg. W tym okresie zrealizowano ledwie połowę tego planu. W 2018 r. zarządzanie nim przejął Generalny Inspektor Transportu Drogowego (GITD). Od tego momentu żaden kolejny kilometr nie trafił do systemu. Następcy z GITD nie dołączyli do systemu nawet 1 km.

Gdyby przez okres swojego zarządu GITD utrzymało tempo rozszerzania systemu poprzedników do Krajowego Funduszu Drogowego trafiłoby 9 mld zł, a nie 6 mld zł. Te wyliczenia nie uwzględniają wzrostu kosztów obsługi systemu, a same wpływy. Jak podawała NIK, Ministerstwo Infrastruktury uzasadniało zmianę administratora w 2018 r. zmniejszeniem kosztów funkcjonowania o 20-30%. Tymczasem z wyliczeń NIK, opracowanych na podstawie danych Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczących KFD wynika, że przejęcie systemu od GDDKiA i prywatnego podwykonawcy zakończyło się wzrostem kosztów o ok. 7 proc.

Oznacza to, że polskie państwo zrezygnowało z dodatkowego źródła dochodu i to pobieranego nie od swoich obywateli, ale zwłaszcza od ciężarówek tranzytowych jadących przez Polskę na zachód, a koszty obsługi systemu odkąd usunięto prywatną firmę wzrosły. Teraz systemem zająć się ma Krajowa Administracja Skarbowa (KAS).

Tymczasem problemy rosną, a związane są m.in z archaicznym systemem poboru opłat na bramkach na autostradach przez co zwłaszcza w sezonie wakacyjnym tworzą się gigantyczne korki. Prywatni operatorzy autostrad zdecydowali się na wprowadzenie videotollingu, czyli poboru opłat na podstawie tablic rejestracyjnych identyfikowanych przez kamery, tak by nie spowalniać tuchu i nie tracic pieniędzy tak jak państwo, które latem otwiera całkowicie bramki i nnie pobiera opłat. Taki system miał być wprowadzony na autostradach apaństwowych do połowy 2020 roku. Państwo i jego urzędnicy jak zwykle polegli.

Państwo udowodniło, że nie ma know-how potrzebnego, by technologicznie obsługiwać system poboru opłat. Powinniśmy mieć nadzieję, że tym razem skorzysta ze współpracy z podmiotami prywatnymi, by cały system działał sprawnie i skutecznie. Oprócz tej współpracy potrzebna jest świadomość, że w ręku skarbu państwa (właściciela KSPO) jest kurą znosząca złote jajka. Bez odpowiednich decyzji urzędników i rozszerzenia systemu będziemy ciągle powtarzać te same błędy, a to już szaleństwo – mówi Andrzej Arendarski prezes Krajowej Izby Gospodarczej.