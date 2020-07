Rasistowski obłęd w Kościele Anglikańskim postępuje. Według arcybiskupa Yorku, Chrystus był murzynem

Według Stephena Cottrella, nowego arcybiskupa Yorku Chrystus był murzynem. Duchowny twierdzi, że przyłączyłby się też do marksistowskiego i rasistowskiego ruchu BLM.

Stephen Cottrell został nowym arcybiskupem Yorku. W rozmowie z „The Sunday Times” stwierdził, że to „niezręczne”, iż biały duchowny zastępuje czarnoskórego. Chodzi o to, że został następcą arcybiskupa John Sentamu. To był jednak tylko wstęp do dalszych rasowych rozważań duchownego.

– Przywództwo Kościoła Anglikańskiego jest nadal zbyt białe i mam nadzieję, że pod moim ręką zobaczymy dalsze zmiany w tym zakresie – oznajmił zapowiadając zaprowadzenie jakichś parytetów, tak jak to wymyśliły niegdyś feministki.

Cottrell powiedział również, że chciałby uczcić BLM i jest pewien, że Jezus Chrystus przyłączyłby się do ich protestów. – Jezus był murzynem i urodził się w prześladowanej grupie w okupowanym kraju – powiedział nowy arcybiskup. Potwierdził również swoje wsparcie dla „chrześcijan LGBTQ +”, stwierdzając, że wskazówki duszpasterskie podtrzymujące nauczanie Kościoła, że małżeństwa heteroseksualne „pozostają właściwymi dla aktywności seksualnej” powinny „zostać sformułowane bardziej ostrożnie”. Krótko mówiąc zakwestionował małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, i stwierdził, że „każdy może z każdym”.

– Są ludzie o tradycyjnych poglądach, które rozumiem i szanuję, i chcę, aby byli częścią kościoła. Ale jednocześnie myślę o chrześcijanach LGBTQ + i ich doświadczeniu. Nie chcę, żeby zostali pozbawieni praw obywatelskich, lub zostali wykluczeni, więc będziemy musieli znaleźć sposób na życie razem – powiedział drugi najpotężniejszy duchowny w Kościele Anglii.

Uwagi arcybiskupa na temat Jezusa i ruchu BLM potwierdzają komentarze głowy Kościoła anglikańskiego, Justina Welby’ego. Na początku tego roku arcybiskup Canterbury potępił swój kościół jako „głęboko instytucjonalnie rasistowski”, wyznając: – Brakuje mi słów. Osobiście przepraszam i wstydzę się. Wstydzę się naszej historii i wstydzę się naszej porażki – oznajmił