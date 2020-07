Rasizm, czy tylko zwykła nienawiść i podłość. Poznajcie 4Hotels&Gastro – firmę bez zasad, ale za to z chamstwem

4Hotels&Gastro z branży hotelowej i gastronomicznej błysnęła w internecie. Zwyzywała księży od „czarnej zarazy”.

4Hotels&Gastro przedstawia się na Twitterze jako „firma z zasadami„. Pisze o sobie, iż pomaga w biznesie hotelowym i gastronomicznym. Chwali się, iż „zajmie się budowaniem silnej marki i promocją”. Na co ją stać udowodniła wdając się w dyskusję na Twitterze z księdzem Januszem Chyłą, który nawiązując do ostatniej histerii tropienia wszędzie rasizmu zapytał: „Jak ktoś mówi na księży – „czarni”, to jest rasistą? Czy to się nie liczy?”

Dostał na to pytanie odpowiedź od „firmy zasadami” 4Hotels&Gastro, która odpisała: „to się nie liczy, bo jesteście czarną zarazą”.

Debilizmu i podłości tego wpisu komentować nam się nie chce. Musimy jednak przyznać, że to było bardzo oryginalne „zagranie” od firmy wychwalającej się, że buduje silną markę i potrafi promować. To ostanie może być akurat prawdą. Nigdy nie słyszeliśmy o 4Hotels&Gastro, a teraz proszę, jeden „strzał” i firma stała się sławna wśród setek, jeśli nie tysięcy internautów.

Jakby ktoś z Państwa chciał się dowiedzieć jak się wypromować jednym wpisem to można zapytać pana Sebastaiana Hikała-Dobrzańskiego, szefa firmy, który zachęca do kontaktu i zadawania pytań. Można wejść pod ten link i poruszyć interesującą nas kwestię. Np. jak błyskawicznie wypromować się w internecie. „Firma z zasadami” na pewno podpowie jakie to zmyślne sposoby ma. Abo jak się komu chce, to napisać liścik na adres: Plac |Jana Kilińskiego 2, 35119 Rzeszów. Można też zadzwonić pod numer 507 670 455.

