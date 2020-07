[SONDAŻ] Dzisiaj pięć partii weszłoby do Sejmu. Konfederacja jednak nie jest trzecią siłą polityczną?

PiS poparłoby 38 proc. wyborców, KO – 23,6 proc., a na „Polskę 2050” Szymona Hołowni zagłosowałoby 11,9 proc. Polaków – wynika z sondaż u IBRIS dla Onetu. Do Sejmu weszłaby też Lewica i Konfederacja (po 7,3 proc.) oraz PSL-Koalicja Polska (5,2 proc.).

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, największe poparcie zdobyłoby Prawo i Sprawiedliwość – 38 proc. oraz Koalicja Obywatelska – 23,6 proc. – wynika z sondażu przeprowadzonego w sobotę przez IBRiS, a opublikowanego w poniedziałek na stronach portalu Onet.pl.

W badaniu został uwzględniony ruch „Polska 2050” Szymona Hołowni, którego zamiar powołania były kandydat na prezydenta zapowiedział pod koniec czerwca. Miałby to być ruch społeczny w formie stowarzyszenia. Według sondażu IBRIS, na to ugrupowanie – w razie startu do parlamentu w 2023 roku – zagłosowałoby 11,9 proc. wyborców.

Do parlamentu dostałyby się jeszcze: Lewica – 7,3 proc., Konfederacja – 7,3 proc. i Polskie Stronnictwo Ludowe-Koalicja Polska – 5,2 proc. (przy progu wyborczym 5 proc.). 6,8 proc. badanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Chęć udziału w wyborach zadeklarowało prawie 60 proc. badanych (49,85 proc. „zdecydowanie tak”, 9,79 proc. „raczej tak”). Prawie 38 proc. nie wyraziło zainteresowania udziałem w wyborach (25,17 proc. „zdecydowanie nie”, 12,59 proc. „raczej nie”). 2,6 proc. badanych przyznało, że trudno im powiedzieć, czy wezmą w nich udział.

Sondaż został przeprowadziny metodą CATI na próbie 1100 osób.